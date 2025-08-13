Để đồng bào vùng cao Lâm Đồng thoát nghèo

Với không gian rộng lớn ấy vừa là lợi thế phát triển, vừa đặt ra những bài toán cấp thiết về đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt ở những vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Những năm qua, cả 3 tỉnh cũ (Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông) đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS. Đó là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tuy nhiên, khi triển khai, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, giúp bà con ổn định cuộc sống, con cái được đến trường, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Qua quan sát của người viết, vướng mắc lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào, bên cạnh đó là việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhiều khu vực tái định cư chưa đồng bộ, cuộc sống của đồng bào còn bấp bênh. Điều đó yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, gắn với đầu tư hạ tầng nông thôn và hỗ trợ sinh kế cho bà con.

Những mô hình trồng cà phê chất lượng cao, mắc ca, cây sầu riêng, thanh long sạch, phát triển chăn nuôi... cần được nhân rộng, giúp bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa.

Bên cạnh đó, bài toán nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào DTTS cũng cần giải pháp căn cơ. Việc đầu tư xây dựng trường lớp, ký túc xá bán trú cần quan tâm hơn; việc miễn, giảm học phí phải đi đôi với nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường vùng cao, vùng sâu. Tỉnh cần tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng; đồng thời chú trọng phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, nhất là vùng biên giới để tạo nguồn nhân lực có trình độ cho địa phương…

Với sự vào cuộc đồng bộ và sự nỗ lực của bà con, nhất định bà con sẽ từng bước thoát nghèo bền vững, vươn lên làm chủ buôn làng.