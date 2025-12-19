De Heus ký kết hợp tác với Tập đoàn Minh Phú nuôi tôm và cá rô phi

Theo thỏa thuận hợp tác, De Heus với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng chăn nuôi, thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ chính thức liên kết với Minh Phú, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam để phát triển mô hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường toàn cầu.

Cụ thể, De Heus sẽ cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, thức ăn thủy sản chất lượng cao cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Minh Phú, đồng thời Minh Phú sẽ sử dụng sản phẩm thức ăn tôm do De Heus cung cấp tại các vùng nuôi thuộc hệ thống của mình. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng và phát triển kênh phân phối tại các thị trường lớn. Đồng thời, hai bên còn cùng hợp tác nghiên cứu, quy trình nuôi tiên tiến về kỹ thuật, dinh dưỡng và phòng trị bệnh với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và kết hợp triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất và quản lý cho cán bộ và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Phú cho biết: "Hiện nay dịch bệnh trên con tôm đang có diễn biến phức tạp, khiến người nuôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt dịch EHP gây thiệt hại lớn, còi cọc, chậm lớn và chết hàng loạt. Trên thế giới cũng chưa có thuốc đặc trị đối với dịch bệnh này. Trước tình hình đó, giải pháp hiện nay của chúng tôi là giảm sản lượng tôm, luân phiên bằng vụ nuôi cá rô phi để cải tạo môi trường, hạn chế tác nhân gây bệnh. Việc hợp tác với De Heus giúp chúng tôi có giải pháp về nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng".

Mô hình nuôi cá rô phi nước mặn không chỉ mở ra hướng đi mới giúp tăng thu nhập cho nông dân mà còn góp phần xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam theo định hướng phát triển xanh, bền vững, giảm tác động môi trường nhờ vào khả năng lọc nước tự nhiên của cá rô phi giúp làm sạch ao tôm, từ đó giảm mầm bệnh, giúp vụ tôm thành công. Ngoài ra chất lượng thịt thơm ngon của cá rô phi nuôi nước mặn góp phần đa dạng hóa sản phẩm thủy sản Việt Nam và hứa hẹn là một đặc sản mới đầy tiềm năng cho cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Ngoài thỏa thuận hợp tác này, De Heus và Minh Phú hiện đang phối hợp cùng Sở KH-CN, Sở NN-MT Cà Mau và các đối tác triển khai và nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ứng dụng công nghệ RAS-IMTA tại Cà Mau với tổng quy mô 1.500 ha. Dự án này không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, ít xả thải ra môi trường, mà còn hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn ASC và BAP phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản.



