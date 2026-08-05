Đề nghị áp dụng nhà chung cư có thời hạn đối với dự án mới

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, dư luận xã hội đang rất quan tâm và có phần lo lắng trước thông tin Bộ Xây dựng đề xuất quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn tại dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi). Vì thế, rất cần giải thích thấu đáo cho người dân yên tâm trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nghị quyết đã yêu cầu giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư. Trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với bảo đảm quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn.

HoREA cho rằng, Nghị quyết 21 đã xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính chiến lược định hướng sửa đổi luật Đất đai năm 2024 và các luật khác có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Trong đó có nhiệm vụ sửa đổi luật Nhà ở năm 2023 nhằm mục tiêu phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn, bền vững, bảo đảm quyền có chỗ ở hợp pháp của người dân, an sinh xã hội về nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở. Tăng nguồn cung nhà ở chính sách, nhà ở giá phù hợp, nhà ở cho thuê giá phù hợp và kéo giảm giá nhà ở thương mại về mức hợp lý.

HoREA đề nghị áp dụng quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn cho các dự án xây dựng mới từ ngày luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do đó, HoREA đề nghị quy định thời hạn tối đa không quá 99 năm theo thông lệ quốc tế, tương tự như Cơ quan phát triển nhà ở (HDB) của Chính phủ Singapore đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán căn hộ cho người dân được quyền sở hữu trong 99 năm. Đồng thời, vẫn tiếp tục công nhận các trường hợp đã cấp sổ hồng lâu dài, trong đó có các trường hợp đất ở đã được cấp sổ hồng ổn định lâu dài theo quy định của các luật Đất đai 1993, 2003, 2013, 2024.

Việc thể chế hóa Nghị quyết số 21 vào dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ xóa bỏ cơ chế bao cấp và trao quyền đi đôi với xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn, để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, HoREA cũng đề nghị dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình áp dụng đối với nhà chung cư xây dựng mới để phù hợp với Nghị quyết số 21.

Không hồi tố, không quy định hiệu lực trở về trước đối với nhà chung cư được xây dựng từ năm 1995 đến trước thời điểm luật nhà ở (mới) có hiệu lực để các chủ sở hữu nhà chung cư này cũng được hưởng các cơ chế chính sách theo quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư tương tự như các chủ sở hữu nhà chung cư được xây dựng từ năm 1994 trở về trước.

Cần có cơ chế bảo vệ quyền sở hữu đất của người dân khi chung cư hết hạn sử dụng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Điều này giúp bảo đảm công bằng do chi phí tuân thủ pháp luật của các chủ sở hữu nhà chung cư được xây dựng sau năm 1994 nặng hơn so với các chủ sở hữu nhà chung cư được xây dựng từ năm 1994 trở về trước.

HoREA cũng đề nghị bổ sung quy định chủ sở hữu nhà chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định pháp luật khi hết thời hạn để thể chế hóa Nghị quyết số 21.

Trường hợp các chủ sở hữu không có khả năng đóng góp kinh phí để phá dỡ, xây dựng lại nhà chung cư hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định pháp luật để làm chủ đầu tư dự án phá dỡ, xây dựng lại nhà chung cư thì mới bàn giao lại đất cho Nhà nước để giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư, nhằm bảo đảm các quyền của các chủ sở hữu nhà chung cư.