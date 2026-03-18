Đề nghị các nước hỗ trợ đảm bảo an ninh năng lượng

Nhấn mạnh tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu. Theo đó, không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu...

Thủ tướng giao Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo cuộc họp chiều 17.3 ẢNH: TTXViệt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình.

Bộ Công thương phối hợp Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật. Đồng thời, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Thủ tướng cũng nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của đất nước.

Cùng đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu phù hợp với tình hình theo kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; tái cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng xanh hóa...

*Cùng ngày, tại cuộc tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu.

Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc hỗ trợ đa dạng hóa dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như thúc đẩy dự án Chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn, hỗ trợ nhiên liệu hàng không, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Bader Abdullah Almatrooshi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất. Trong đó, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn".

Tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel, Thủ tướng đề nghị đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9.3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp LNG theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định. Tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar, đồng thời phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới.