Đề nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các sai phạm hành chính về thuế

Ngày 23.7, tại tỉnh Ninh Bình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Ninh Bình.

Đây là phiên đối thoại thứ 15 trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương VPSF 2026.

Tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển

Anh Nguyễn Như Kiên phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Như Kiên, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhận định Ninh Bình đang đứng trước cơ hội phát triển đặc biệt khi không gian kinh tế được mở rộng, đồng thời hội tụ nhiều lợi thế về công nghiệp, du lịch, logistics và nông nghiệp chất lượng cao.

Tuy nhiên, không gian lớn hơn chỉ tạo ra sức mạnh khi các nguồn lực được kết nối thành chuỗi giá trị thống nhất, trong đó doanh nghiệp tư nhân địa phương được tham gia, trưởng thành và thụ hưởng thành quả phát triển.

Từ đó, anh Kiên gợi mở 3 chuyển dịch: từ mở rộng sang tổ chức lại không gian phát triển; từ thu hút doanh nghiệp lớn sang đồng thời "làm lớn" doanh nghiệp địa phương; từ hỗ trợ doanh nghiệp theo từng vụ việc sang hợp tác, đồng kiến tạo chính sách, cùng xác định vấn đề, thiết kế giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện.

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Tại sự kiện, ông Đặng Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị và tạo môi trường bình đẳng, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.

Kịp thời nhận diện điểm nghẽn

Tại phiên đối thoại mở, trước các phản ánh về thủ tục liên ngành, tiếp cận tín dụng và kết nối FDI, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình thẳng thắn thừa nhận một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và khẳng định nguyên tắc "một việc - một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm".

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại mở ẢNH: BTC

Ông Đặng Thanh Sơn cho biết, tỉnh đang thí điểm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), theo dõi thời gian thực tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách và các chỉ số điều hành, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời nhận diện điểm nghẽn.

Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu mở rộng thành phần các chương trình Cà phê Doanh nhân, tăng sự tham gia của hiệp hội và doanh nghiệp FDI; đồng thời giao đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực, chất lượng, tài chính và quy trình của doanh nghiệp địa phương để hỗ trợ kết nối cung - cầu với các tập đoàn, nhà đầu tư nước ngoài.

Phổ biến rõ quy định về nguyên tắc không hồi tố

Đại biểu tham gia phiên đối thoại ẢNH: BTC

Đại diện các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi đề nghị nghiên cứu cơ chế phù hợp đối với các sai phạm hành chính về thuế, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán phát sinh trong giai đoạn trước, theo tinh thần phân biệt rõ lỗi thủ tục, thiếu hiểu biết với hành vi cố ý gian lận; đồng thời tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm để doanh nghiệp chủ động khắc phục.

Các chuyên gia đề nghị cơ quan quản lý phổ biến rõ quy định về nguyên tắc không hồi tố, tăng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ và trợ lý AI để tóm tắt, cập nhật kịp thời các quy định mới, giảm tình trạng doanh nghiệp bị quá tải trước số lượng lớn văn bản pháp luật.

Anh Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, tổng kết phiên đối thoại ẢNH: BTC

Phát biểu tổng kết phiên đối thoại, anh Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, Trưởng phiên đối thoại, nhấn mạnh giá trị lớn nhất của diễn đàn không nằm ở số lượng kiến nghị, mà ở sự thống nhất nhận thức rằng phát triển doanh nghiệp và phát triển địa phương là 2 quá trình không thể tách rời.

"Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình cam kết tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, phản ánh trung thực tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối, nâng cao năng lực quản trị, lan tỏa đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tinh thần đổi mới sáng tạo", anh Cường nhấn mạnh.