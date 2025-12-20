Đề nghị truy tố cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại Công ty khoa học TSL, Công ty khoa học công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.



Vụ án này, C01 đề nghị truy tố 100 bị can về 3 nhóm tội: giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Phát hành hơn 200 phiếu kết quả thử nghiệm giả, thu lợi 201 tỉ đồng

Theo kết luận, bà Hồ Thị Thanh Phương là Giám đốc điều hành các Công ty khoa học TSL và Công ty khoa học công nghệ Avatek. Trong đó, Công ty khoa học TSL có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… với các mặt hàng thực phẩm, nông sản, thủy sản, nước sinh hoạt, nước uống…

Công ty khoa học công nghệ Avatek chuyên cấp giấy thử nghiệm an toàn thực phẩm ẢNH: AVATEK

Còn Công ty khoa học công nghệ Avatek có ngành nghề cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm… Đây là những nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Đáng chú ý, Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Kết luận điều tra thể hiện, từ 2023 - 2025, bà Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty khoa học công nghệ Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hơn 11.500 cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 84 tỉ đồng. Công ty khoa học TSL cũng phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp và thu về hơn 117 tỉ đồng.

Trong vụ án, C01 cáo buộc nhóm lãnh đạo doanh nghiệp TSL và Avatek là bà Phương và 2 bị can khác còn có hành vi đưa hối lộ. Cùng với đó, bị can Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ NN và PTNT (cũ), cựu Thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nhận tiền hàng tháng đi "quan hệ" giúp doanh nghiệp

Kết luận điều tra thể hiện, năm 2020, Công ty khoa học TSL được Bộ KH-CN cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.



Bà Phương tự tìm hiểu và biết rằng việc cấp các quyết định trên là rất khó khăn, nếu không có mối quan hệ, không có người tác động, hỗ trợ thì sẽ phải chi từ 250 - 500 triệu đồng cho các cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 6.2020, bà Phương làm quen ông Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ và biết ông Khánh có mối quan hệ rộng, có thể giúp đỡ Công ty khoa học TSL trong việc xin các cơ quan chức năng quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước; xử lý các công việc khó khăn của Công ty khoa học TSL (thuế, thanh tra...)…

Do đó, bà Phương đã trao đổi và được Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty khoa học TSL, đồng ý để đi gặp, nhờ ông Khánh giúp đỡ, thỏa thuận số tiền đưa cho ông Khánh để đi quan hệ, đưa tiền cho các cán bộ tại các bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty khoa học TSL.

Ban đầu, mỗi lần ông Khánh đi quan hệ, đối ngoại tiếp khách cho Công ty khoa học TSL ở Hà Nội, đều gửi hóa đơn về cho Công ty khoa học TSL thanh toán. Đến năm 2021, bà Phương và ông Lượng thống nhất, thỏa thuận với ông Khánh, hàng tháng Công ty khoa học TSL chuyển số tiền 50 - 100 triệu đồng/tháng để ông Khánh đi đối ngoại, tiếp khách thay; đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, bà Phương sẽ chuyển thêm từ 50 - 500 triệu đồng để ông Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 3.2023, khi bà Phương nghỉ việc tại Công ty khoa học TSL và thành lập Công ty khoa học công nghệ Avatek, và thống nhất cho bà Nguyễn Hà Linh (vợ ông Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần để vợ chồng ông Khánh tiếp tục hỗ trợ Công ty khoa học công nghệ Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

C01 xác định từ tháng 7.2020 đến tháng 3.2023, bà Phương đã chuyển gần 4 tỉ đồng cho ông Khánh để đi tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các bộ, ngành giải quyết hồ sơ để cấp phép chỉ định cho Công ty khoa học TSL và Công ty khoa học công nghệ Avatek.

Ngoài ra, bà Phương còn chuyển cho ông Khánh hơn 2 tỉ đồng, trong đó cho con ông Khánh 1 tỉ đồng, cho ông Khánh vay 500 triệu đồng, 300 triệu đồng để tư vấn lập hồ sơ mở trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, 100 triệu đồng cho riêng ông Khánh, 100 triệu đồng ông Khánh mua thiết bị thở cho bà Phương và 6.868.686 đồng bà Phương lì xì cho ông Khánh dịp tết 2024.

C01 xác định, số tiền nhận từ bà Phương, ông Khánh không đi "quan hệ" hết mà lợi dụng sự thân thiết và uy tín cá nhân của mình để tác động tới cán bộ tại các bộ, ngành có liên quan, giúp Công ty khoa học TSL và Công ty khoa học công nghệ Avatek. Ông Khánh chi 410 triệu đồng cho 9 cán bộ, trong đó đưa cho Trần Việt Hòa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, sau là Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), số tiền 60 triệu đồng; đưa cho một lãnh đạo một cục ở Bộ NN và PTNT (cũ) 90 triệu đồng; đưa cho Nguyễn Như Tiệp, cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, nay là Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, 110 triệu đồng… Ngoài ra, ông Khánh còn đưa 510 triệu đồng cho 16 cán bộ tại các bộ, ngành để chúc tết. Các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.



