Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công thương gây thất thoát gần 1.000 tỉ đồng

Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tỉnh, thành phố.

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong vụ án, A09 đề nghị truy tố 12 bị can ở 2 nhóm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công thương), cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, ông Vượng và ông Kim đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. A09 xác định, tính đến ngày 28.6.2023, 2 bị can này đã gây thiệt hại hơn 937 tỉ đồng cho EVN.

Bị can Phương Hoàng Kim ẢNH: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra, ông Vượng đã nộp 1,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả và được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, như: được Bộ Công thương gửi văn bản ghi nhận đóng góp, cống hiến, đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm; thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội; có nhiều thành tích trong công tác.

Đối với ông Kim, bị can này được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2013, được Chủ tịch nước Lào tặng bằng khen năm 2010 và Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen trong quá trình công tác. Do đó, A09 kết luận bị can này được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm v khoản 1 điều 51 bộ luật Hình sự.