Đề nghị truy tố giám đốc Công ty Hóa Đại lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Đoàn Nguyễn Quốc Việt (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị KHKT Hóa Đại (viết tắt Công ty Hóa Đại) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

KLĐT thể hiện, từ năm 2011 - năm 2014, Đoàn Nguyễn Quốc Việt làm việc tại Công ty C. chi nhánh TP.HCM (đơn vị trực thuộc, hoạt động theo ủy quyền của Công ty C. Hà Nội) nên quen biết ông Đ.N.N.T và Ban giám đốc Công ty C. chi nhánh TP.HCM. Khi nghỉ việc, Việt thành lập Công ty Hóa Đại, đăng ký cùng lĩnh vực kinh doanh với Công ty C. chi nhánh TP.HCM, gồm: kinh doanh là hóa chất công nghiệp, các loại vật tư khoa học kỹ thuật, hóa chất thí nghiệm...

Giai đoạn 2010 - 2013, Việt liên hệ ông N.M.T và ông N.T.T (Phó giám đốc Công ty C. chi nhánh TP.HCM) đặt vấn đề do Công ty Hóa Đại không đủ năng lực pháp lý và tài chính nên Việt muốn hợp tác liên doanh với Công ty C. chi nhánh TP.HCM cùng thực hiện các gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo, dạy nghề nông thôn với các khách hàng. Thời gian đầu, các gói thầu với khách hàng do Việt giao dịch liên hệ đều hoàn thành, thanh lý hợp đồng, không có sai phạm.

Đến giai đoạn 2014 - 2015, lợi dụng sự tin tưởng, thiếu kiểm tra, giám sát của Ban giám đốc Công ty C. chi nhánh TP.HCM, Việt gian dối làm giả hồ sơ gói thầu cung cấp trang thiết bị dạy học cho Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh và Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trị giá hơn 5 tỉ đồng. Trong đó, Việt tự soạn thảo văn bản, làm giả tài liệu hồ sơ gói thầu, tạo lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa; scan, sao chép mẫu dấu tròn đưa vào văn bản.





Sau khi hoàn tất bộ hồ sơ gói thầu, Việt trình cho Ban giám đốc Công ty C. chi nhánh TP.HCM ký và đề nghị Công ty C. Hà Nội chi tạm ứng tiền thanh toán tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của 5 doanh nghiệp bán hàng theo chỉ định, sau đó rút ra sử dụng cho cá nhân.

Từ ngày 27.7 - 30.7.2015, sau khi bị phát hiện, Việt nộp trả cho Công ty C. chi nhánh TP.HCM số tiền hơn 396 triệu đồng, còn lại hơn 1,9 tỉ đồng Việt chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Đến ngày 27.5.2022, Đoàn Nguyễn Quốc Việt bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt theo quyết định truy nã.