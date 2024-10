Đề nghị truy tố nhân viên tham ô 600 triệu đồng của công ty dược

Ngày 12.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Võ Văn Tý (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, H.Châu Thành, An Giang) về tội tham ô tài sản.

Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Võ Văn Tý về tội tham ô tài sản ẢNH: NGHIÊM TÚC

Theo điều tra, từ năm 2016 đến cuối năm 2019, Võ Văn Tý là nhân viên của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm Chi nhánh An Giang. Trong thời gian làm việc tại công ty, Tý được phân công nhiệm vụ chào hàng các sản phẩm tân dược của công ty, ghi đơn và thu tiền khách hàng trên địa bàn các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn và Tri Tôn (đều thuộc tỉnh An Giang).

Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong quá trình quản lý của công ty, Tý đã thu hơn 600 triệu đồng của 53 khách hàng trên các địa bàn nêu trên, nhưng không nộp về công ty. Tý chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Tý nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.