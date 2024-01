Để người bệnh hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kết quả khảo sát về thực trạng người bệnh không hài lòng tại các khoa khám bệnh thuộc bệnh viện (BV) công lập trên địa bàn TP.HCM năm 2023.

Theo đó, hệ thống máy khảo sát tự động đặt tại các BV công lập năm 2023 ghi nhận số lượt người bệnh không hài lòng khi đi khám chữa bệnh là 12.522 lượt, tăng 18,46% so với năm 2022 (10.571 lượt), nhưng giảm 31,91% so với năm 2020 (18.395 lượt). Theo Sở Y tế, số lượt không hài lòng của người bệnh khi đến khám tại các BV công lập năm 2023 tăng so với năm 2022 và chủ yếu tăng ở 6 tháng đầu năm 2023 (6 tháng cuối năm 2023 giảm 2,17% so với cùng kỳ năm 2022).

Đăng ký khám bệnh và thủ tục BHYT vẫn còn làm người bệnh chưa hài lòng

DUY TÍNH

Trong đó, các khâu không hài lòng nhiều nhất, gồm: làm thủ tục đăng ký khám bệnh (2.125 lượt) tăng 33,56%; làm thủ tục khám bảo hiểm y tế (BHYT) (1.179 lượt) tăng 27,46%; nhà vệ sinh phục vụ người bệnh của BV (631 lượt) tăng 30,27%; thông tin hướng dẫn cho người bệnh (657 lượt) tăng 23,44%; chỗ ngồi chờ khám, chờ xét nghiệm (641 lượt) tăng 20,12%.

Với kết quả trên, Sở Y tế đề nghị các BV tiếp tục phát huy, duy trì khảo sát ý kiến của người bệnh. Đây là một trong những hoạt động nhằm cải tiến chất lượng, nâng cao sự hài lòng của người bệnh, và là căn cứ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các BV hằng năm. Sở Y tế cũng đề nghị các BV có giải pháp cải tiến hiệu quả hơn để giảm sự không hài lòng của người dân.

Thấy rồng rắn xếp hàng là muốn… dội

"Tôi có thẻ BHYT nhưng nói thật, nhìn hàng người rồng rắn xếp hàng nộp sổ khám bệnh, thẻ BHYT là tôi đã muốn… dội rồi. Thế là đành qua chỗ khám dịch vụ của BHYT, móc tiền túi đóng vào rồi lên khám. Đừng tưởng khám dịch vụ của BHYT lúc nào cũng nhanh nhé. Có hôm đến chỉ chờ 10 - 15 phút, nhưng có hôm người đến khám bệnh rất đông, cũng phải chờ đợi. Tất nhiên là không đông, không chờ lâu như khám BHYT bên không dịch vụ. Khâu đầu tiên mà đông quá là nhiều người rất ngại, kể cả khám dịch vụ của BHYT", BĐ The Minh cho biết.

Cùng quan điểm, BĐ Anh Kiệt nói thêm: "Trước đây tôi rất ngại khi phải đến BV Mắt khám bệnh, vì rất đông. Giờ thì tôi tải app, đặt lịch hẹn, đóng tiền khám luôn qua mạng. Đến giờ thì mình đến BV, khai báo cũng nhanh, rồi vào khám cũng nhanh, ra mua thuốc cũng nhanh. Đúng là phải đóng trăm mấy tiền khám bệnh, nhưng cũng đáng, không phải chờ đợi lâu. Rất mong nhiều BV thay đổi khâu đăng ký, làm thủ tục khám bệnh, nhất là khám BHYT, để phục vụ người bệnh tốt hơn".

Trong khi đó, một số BĐ phản ánh nhiều vấn đề khác khiến họ không hài lòng với BV công. BĐ Loi Do cho rằng: "Chủ yếu là do việc không có thuốc nên bên khám BHYT làm phật lòng người bệnh rất nhiều. Đi khám mất cả ngày mà không có thuốc, tôi cũng vậy và nhiều người khác cũng vậy". BĐ có nickname U8yUFo thì phản ánh: "Tôi cũng đi khám bệnh nhiều lần tại BV H., G. nhưng thấy thái độ phục vụ, việc khám cho người bệnh khá qua loa, sơ sài...".

Niềm nở hơn, cười nhiều hơn

Ngoài các khâu đăng ký, làm thủ tục khám bệnh, nhiều BĐ bày tỏ mong muốn các y bác sĩ, nhân viên y tế niềm nở hơn, cười nhiều hơn với người bệnh dù cũng rất chia sẻ với áp lực và tình trạng quá tải ở các BV công.

BĐ 1GT34 chia sẻ: "Trước kia khi tôi là người dân đi khám bệnh, tôi cũng giống các bạn, cứ nghĩ này nghĩ nọ về y tế công, nhưng khi đi làm một nhân viên BV công, tôi mới thấy rằng nên đặt mình vào vị trí của nhau mới hiểu được! Đồng ý có những người có thái độ không tốt, nhưng không phải tất cả. Bạn chỉ cần chăm bố mẹ mà có khi còn thấy khó. Huống chi ở BV công thì phải trả lời, phục vụ rất nhiều người, người dễ tính có, người khó tính có… Thuốc ở BV công do nhiều yếu tố, còn qua thầu, qua duyệt bảo hiểm... rất nhiều yếu tố, sai là bị xuất toán. Đồng lương ở BV công thì chỉ có thế, trong khi ở BV tư cái gì cũng mở hơn".

"Đã có kết quả, biết được người bệnh không hài lòng chỗ nào thì đề nghị các BV công tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để phục vụ cho người bệnh tốt nhất. Nói thế nào thì BV công vẫn luôn là lựa chọn của rất nhiều người", BĐ Yen Nhi chia sẻ.