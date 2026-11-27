PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ tại hội nghị ảnh: khắc hiếu





Hơn 6.000 sinh viên trúng tuyển, chỉ 111 em không có điểm thi năng lực

Chiều 27.11, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực và công tác lọc ảo nhóm phía nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027.

Tại đây, PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ về quy trình vận hành xét tuyển tổng hợp trong công tác tuyển sinh của trường. Bắt đầu áp dụng từ năm 2022, đến nay trường đã thực hiện phương thức xét tuyển tổng hợp được 5 năm, tăng từ 75-90% tổng chỉ tiêu năm 2022 lên 95-99% chỉ tiêu năm 2026-2027. Về cấu trúc trọng số và công thức xét tuyển tổng hợp, điểm kỳ thi đánh giá năng lực luôn chiếm tỷ trọng áp đảo trong thành phần học lực với 70-75%, phản ánh tư duy logic, đọc hiểu và giải quyết vấn đề. Trong khi đó, trọng số điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ chỉ chiếm khoảng 25-30%.

Đáng chú ý, PGS Phúc nhấn mạnh vai trò môn toán trong công thức điểm xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM 2 năm qua. Theo đó, ở năm 2025 trường áp dụng nhân hệ số 2 môn toán trong bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Đến năm 2026, trường tiếp tục mở rộng việc nhân hệ số 2 môn toán với cả bài thi đánh giá năng lực, điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT.

Việc đưa ra quyết định nhân đôi hệ số môn toán, theo PGS Phúc là sự "liều lĩnh" của nhà trường. Tuy nhiên, điều này đảm bảo yêu cầu đặc thù đào tạo kỹ thuật công nghệ của trường về nền tảng toán vững chắc. "Năm 2026, chính việc nhân đôi trọng số toán đồng bộ trên cả điểm đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT và học bạ đã giúp sàng lọc chính xác thí sinh phù hợp", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhấn mạnh.

Kết quả tuyển sinh năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ghi nhận tỷ lệ tân sinh viên nhập học có điểm đánh giá năng lực đạt 98,3%. Như vậy, trong số hơn 6.000 sinh viên trúng tuyển vào trường, chỉ 111 sinh viên không sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực mà quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ sang. Ngoài ra, trường cũng mở rộng nguồn tuyển toàn quốc nhờ mở rộng điểm thi đánh giá năng lực.

Toàn cảnh hội nghị bàn về kỳ thi đánh giá năng lực và công tác lọc ảo nhóm phía nam 2026 ảnh: khắc hiếu

Đề xuất tăng cường câu hỏi phân hóa sâu ở phần tư duy định lượng

Tại hội nghị, PGS-TS Trần Thiên Phúc đề xuất tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2027 với kết quả đánh giá năng lực làm trụ cột. Duy trì xét tuyển tổng hợp là kênh tuyển sinh chủ lực năm 2027, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực với trọng số chủ đạo (70-75% thành phần học lực kết hợp hệ số môn toán nhân hệ số 2).

PGS Phúc cũng cho rằng nên giữ ổn định cấu trúc đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, đề thi đánh giá năng lực 2027 cần tăng cường câu hỏi phân hóa sâu ở phần tư duy định lượng (toán học) và KHTN cho các ngành kỹ thuật mũi nhọn.

Phủ sóng rộng hơn kỳ thi đánh giá năng lực tới các vùng miền trên cả nước. Giúp thí sinh ở các địa phương xa giảm chi phí di chuyển, tiếp cận bình đẳng với kỳ thi chuẩn hóa của ĐH Quốc gia TP.HCM và mở rộng nguồn tuyển chất lượng cao toàn quốc.

Năm 2027, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến tiếp tục được tổ chức theo 2 đợt tại 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.