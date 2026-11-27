PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại hội nghị ảnh: l.c

Chiều 27.11, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực và công tác lọc ảo nhóm phía nam năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027. Tại đây, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố chính thức kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027 (V-ACT).

PGS-TS Trần Cao Vinh, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết hội nghị nhìn lại, đồng thời cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và công tác chuẩn bị cho năm 2027 sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh công tác tuyển sinh ĐH tiếp tục có những điều chỉnh quy định và đảm bảo chất lượng.

PGS-TS Trần Cao Vinh cho biết năm 2026 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 308.877 lượt đăng ký (tăng 38,4% so với năm 2025). Tính tổng thí sinh, cả 2 đợt năm nay có 197.107 thí sinh dự thi, đến từ 2.245 trường THPT của 34 tỉnh thành sau sáp nhập. Đây là quy mô cao nhất kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2028, cho thấy tác động lan tỏa của kỳ thi, cũng như nhu cầu sử dụng kỳ thi như một công cụ đánh giá năng lực học ĐH.

Hội nghị thu hút đại diện nhiều cơ sở giáo dục ĐH tham dự ảnh: l.c

ĐH Quốc gia TP.HCM đã tiếp tục chuẩn hóa công tác tổ chức thi thông qua tập huấn, sát hạch nghiệp vụ và áp dụng bảng kiểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn và bảo mật. Việc sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID và thực hiện chính sách miễn, giảm lệ phí thi góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh.

Năm 2026, thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM cho thấy có 120 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi trong tuyển sinh. Trong số sinh viên nhập học vào ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 90% thí sinh từng dự kỳ thi, bao gồm cả những sinh viên có và không sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Đối với công tác lọc ảo nhóm phía nam, PGS-TS Trần Cao Vinh cho biết có 96 trường tham gia đầy đủ dưới sự điều phối kỹ thuật. Nhóm thực hiện 11 lần lọc ảo, xen kẽ với 8 lần lọc ảo, xét tuyển chung toàn quốc. Trung bình mỗi lần lọc ảo, xét tuyển trong nhóm xử lý gần 1 triệu nguyện vọng. Tỷ lệ ảo trung bình trong nhóm là 178,9%. Đối với công tác lọc ảo và xét tuyển chung năm 2027, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá và cải tiến quy trình, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tuyển sinh của các trường.

Thi đánh giá năng lực năm 2027 vào tháng 3 và tháng 5, ở 15 tỉnh, thành

Trong hội nghị, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố phương án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027. Theo đó, kỳ thi V-ACT dự kiến được tổ chức 2 đợt, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 tại 15 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Kỳ thi tiếp tục sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Cấu trúc bài thi được giữ ổn định nhằm bảo đảm tính liên tục của kỳ thi, tạo thuận lợi cho thí sinh và hỗ trợ việc đối sánh, theo dõi, phân tích kết quả qua các năm.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định, quy trình và hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro sẽ được tăng cường trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ tăng cường phân tích, đối sánh kết quả thi với dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của sinh viên. Việc này nhằm bổ sung căn cứ khoa học về độ tin cậy, độ giá trị của bài thi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục sử dụng kết quả thi để tuyển chọn thí sinh phù hợp với yêu cầu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Kỳ thi dự kiến tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sắp xếp, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Phạm vi và địa điểm tổ chức cụ thể của từng đợt thi sẽ được xác định trên cơ sở số lượng và phân bố thí sinh đăng ký dự thi, năng lực đáp ứng của các đơn vị phối hợp và phương án tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lịch thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2027 như sau: