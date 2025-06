Đề thi lớp 10 hay, hiện đại và phân hóa tốt

11 thí sinh Hà Nội cần hỗ trợ làm bài thi lớp 10 do sức khỏe

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng 6.6, buổi làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, số thí sinh có mặt là 102.365/102.860 em đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 99,52%); vắng 495 thí sinh. Toàn TP có 11 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi có thể xác định đi học nghề, học trường tư thục...

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.168/15.173, đạt tỷ lệ 99,97%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay cơ sở vật chất tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và bên ngoài trường thi.

Sở cũng đã chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, hệ thống camera an ninh; nhân sự...), việc bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông…

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm học 2025 - 2026 của Hà Nội sẽ được tổ chức vào các ngày 7.6 và 8.6; thi chuyên vào ngày 9.6. Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.411 phòng thi và 201 phòng thi dự phòng.

Tuệ Nguyễn