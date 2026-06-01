Đề thi văn lớp 10 ‘trúng tủ’, sĩ tử hân hoan, tự tin đạt trên 8 điểm

Những nụ cười hân hoan, tiếng reo vui, bàn tán đề sôi nổi đã kết thúc phần làm bài thi môn ngữ văn của các sĩ tử trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Đề thi văn năm nay được phần đông các em nhận định tương đối dễ, bám sát đề minh họa và định hướng ôn tập đã công bố trước đó. Có em còn vui vẻ khoe đã "trúng tủ" vì đề giống với những nội dung được ôn luyện, khiến em vô cùng tự tin khi triển khai bài làm.

Dù được đánh giá vừa sức với mặt bằng chung, đề thi vẫn có những câu hỏi mang tính phân hóa nhằm đánh giá, phân loại năng lực các thí sinh. Mức điểm từ 7 đến 7,5 là con số được phần lớn thí sinh tự tin dự đoán cho bài làm của mình ngay khi kết thúc giờ làm bài môn ngữ văn. Có em còn tự tin mình sẽ được trên 8 điểm.