Phụ huynh mất ngủ, giáo viên làm 'chai nước may mắn' tiếp sức sĩ tử thi lớp 10

Sáng 1.6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027. Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa) từ sớm đã nhộn nhịp với sự hiện diện của học sinh, phụ huynh và thầy cô, tất cả đều mang theo những kỳ vọng trước kỳ thi quan trọng. Bên cạnh hành trang kiến thức, các sĩ tử còn nhận được sự chuẩn bị từ gia đình và thầy cô trước giờ bước vào phòng thi.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Quá trình đăng ký ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng, cho thấy mức độ cạnh tranh và sự cân nhắc kỹ lưỡng của thí sinh trước kỳ thi. Để phục vụ kỳ thi, TP.HCM bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi và huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Bên cạnh đó, thành phố cũng có hơn 1.500 học sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 theo quy định.