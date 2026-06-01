Phụ huynh mất ngủ, giáo viên làm 'chai nước may mắn' tiếp sức sĩ tử thi lớp 10
Video Giáo dục

Phụ huynh mất ngủ, giáo viên làm 'chai nước may mắn' tiếp sức sĩ tử thi lớp 10

Huỳnh Thư - Khánh Linh
01/06/2026 15:41 GMT+7

Trước giờ làm bài môn ngữ văn sáng 1.6, nhiều phụ huynh và giáo viên tại TP.HCM đã có những cách động viên đặc biệt để tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Sáng 1.6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2026 - 2027. Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa) từ sớm đã nhộn nhịp với sự hiện diện của học sinh, phụ huynh và thầy cô, tất cả đều mang theo những kỳ vọng trước kỳ thi quan trọng. Bên cạnh hành trang kiến thức, các sĩ tử còn nhận được sự chuẩn bị từ gia đình và thầy cô trước giờ bước vào phòng thi.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Quá trình đăng ký ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng, cho thấy mức độ cạnh tranh và sự cân nhắc kỹ lưỡng của thí sinh trước kỳ thi. Để phục vụ kỳ thi, TP.HCM bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi và huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tổ chức, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Bên cạnh đó, thành phố cũng có hơn 1.500 học sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 theo quy định.

Nam sinh gãy chân được công an và thầy cô 'hộ tống' vào phòng thi lớp 10

Sáng ngày 1.6, tại điểm thi Trường THCS Điện Biên (phường Gia Định), một “đội quân” hùng hậu bao gồm lực lượng công an, cảnh sát giao thông, đội dân phòng phối hợp cùng với các thầy cô để đưa một thí sinh bị gãy chân vào phòng thi riêng, tham dự kì thi lớp 10 tại TP.HCM.

