Đề xuất 12 nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn

Sáng 4.3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Vũ Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn.

Giải quyết được những vấn đề mới hiện nay

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn được xác định phải bám sát những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hiện hành, đặc biệt là các quy định, văn bản gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay của hệ thống chính trị.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ TUẤN

Việc sửa đổi cũng cần kế thừa cơ bản những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa XII, chỉ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi những quy định không còn phù hợp, hoặc chưa quy định; bổ sung vào Điều lệ Đoàn những vấn đề có tính nguyên tắc đã được thực tiễn xây dựng Đoàn thời gian qua khẳng định là đúng đắn, cần thiết, phổ biến, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn.

Những vấn đề không mang tính nguyên tắc hoặc cần phải hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Điều lệ sẽ được bổ sung trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản hướng dẫn khác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết và chị Vũ Thị Tuyết Mai chủ trì hội nghị

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Việc bổ sung, sửa đổi phải được lấy ý kiến rộng rãi; nội dung sửa đổi phải góp phần điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập thực tiễn, giải quyết được những vấn đề mới hiện nay không còn phù hợp".

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, các ý kiến góp ý sẽ được tiếp thu để hoàn thiện sửa đổi Điều lệ và sẽ được trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đề xuất 12 nội dung sửa đổi

Báo cáo của T.Ư Đoàn đề xuất 12 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và 26 nội dung sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện Điều lệ. Các đề xuất sửa đổi, bổ sung tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Tóm tắt báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, chị Vũ Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, chỉ ra một số nội dung đề xuất sửa đổi như đoàn viên được cấp thẻ đoàn viên điện tử và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định.

Đoàn viên có hồ sơ cá nhân theo mẫu thống nhất áp dụng trong toàn Đoàn, do Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở quản lý.

Về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động, đề xuất hệ thống tổ chức của Đoàn sẽ bao gồm cấp Trung ương; cấp tỉnh và tương đương; cấp trên trực tiếp cơ sở; cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên được lập cơ quan tham mưu, giúp việc do cấp có thẩm quyền thành lập, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế phù hợp với thực tiễn.

Về tổ chức Đoàn cơ sở, đề xuất nội dung sửa đổi Chi đoàn có thể trực thuộc đoàn cơ sở, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị để phù hợp với mô hình tổ chức hiện nay do sau sắp xếp chi đoàn địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp trực thuộc đoàn xã, phường, đặc khu.

Theo T.Ư Đoàn, việc điều chỉnh các quy định này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống tổ chức và đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.