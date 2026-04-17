Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất bỏ quy định hoãn kỷ luật viên chức khi đang nghỉ phép

Tuyến Phan
17/04/2026 10:48 GMT+7

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về việc chưa xem xét xử lý kỷ luật khi viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ hoặc nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Đề xuất bỏ quy định hoãn kỷ luật viên chức khi đang nghỉ phép- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức

ẢNH: T.N

Theo quy định hiện hành, một trong các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật là "cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép".

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định trên, nhằm phù hợp với Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời tránh tình trạng lợi dụng để kéo dài việc xử lý kỷ luật.

Cũng liên quan đến các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, các nghị định hiện hành quy định về trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm có văn bản đề nghị xem xét xử lý.

Ở dự thảo nghị định mới, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nội dung áp dụng với nam giới trong trường hợp vợ chết hoặc "vợ không thể nuôi con vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp".

Việc chỉnh lý, bổ sung này nhằm xác định rõ tình huống theo quy định của bộ luật Dân sự và thống nhất với xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Một nội dung đáng chú ý khác, theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm; ngoài thời hạn 24 tháng thì hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Dự thảo do Bộ Nội vụ soạn thảo đề xuất sửa đổi theo hướng viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thi hành tiếp tục vi phạm hành vi đã bị kỷ luật thì bị coi là tái phạm.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh giảm còn 12 tháng để phù hợp với hiệu lực của quyết định kỷ luật và thời hạn quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực tại Quy định 296-QĐ/TW, đồng thời thống nhất với quy định kỷ luật cán bộ, công chức.

Dự thảo nghị định mới còn thống nhất nguyên tắc về mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật.

Theo đó, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

Tin liên quan

Đề xuất 4 mức kỷ luật viên chức, có thể giảm nhẹ nếu tự nhận lỗi

Đề xuất 4 mức kỷ luật viên chức, có thể giảm nhẹ nếu tự nhận lỗi

Dự thảo nghị định mới về xử lý kỷ luật viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến với nhiều quy định đáng chú ý. Trong đó, viên chức có thể được xem xét giảm nhẹ kỷ luật nếu chủ động nhận trách nhiệm, hợp tác làm rõ sai phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản tham nhũng.

Khám phá thêm chủ đề

kỷ luật viên chức Bộ Nội vụ Bộ tư pháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận