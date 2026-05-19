Đề xuất 'bơm' 10.000 tỉ đồng làm Quỹ nhà ở Trung ương

Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 10.000 tỉ đồng. Trong đó, năm 2026 là 5.000 tỉ đồng, giai đoạn 2029 - 2030 là 5.000 tỉ đồng.

Với Quỹ nhà ở địa phương, Bộ Xây dựng cho hay đã có 13 địa phương hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương, hiện trong quá trình báo cáo, trình HĐND quyết định bổ sung nguồn vốn để thực hiện mục tiêu, chức năng của quỹ.

Ngoài ra, 20 địa phương đang hoàn thiện các thủ tục giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương. Tỉnh Sơn La đang hoàn thiện việc thành lập theo hướng tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo của 23/34 địa phương, có 18 địa phương báo cáo nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số 71.187 căn. Các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai báo cáo không có nhu cầu. Hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập Quỹ nhà ở địa phương và rà soát thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật Nhà ở (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10.2026) theo hướng luật hóa các chính sách thí điểm đã thành công, tiếp tục kế thừa các chính sách còn phù hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Ngoài ra, tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương. Khẩn trương hoàn thành việc thành lập mới, giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương đối với 21 địa phương chưa hoàn thành. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để cấp bổ sung vốn điều lệ ban đầu theo đúng quy định của Nghị định số 302/2025 giúp các Quỹ nhà ở có nguồn vốn ngay để hoạt động.

Cơ quan này cũng sẽ hoàn thành việc định danh tài sản trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025 bảo đảm chính xác, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương đến địa phương, giúp việc xét duyệt đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội nhanh chóng, chính xác, minh bạch.

Đồng thời phối hợp cùng Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội... nhằm minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt đối tượng, mua bán nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ.