Ngày 26.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt trên quốc lộ 28 tại Km136+800 - Km136+900 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Phương án được đề xuất là xây dựng cầu cạn vượt qua khu vực sạt trượt, với tổng kinh phí dự kiến 150 tỉ đồng.

Sự cố sụt lún, sạt trượt tại Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà ẢNH: CTV

Đường bị chia cắt, đi lại mất thêm 2 - 3 giờ

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10.2026 khiến đất bị sạt trượt, nền mặt đường sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các công trình phụ trợ trên đoạn tuyến dài khoảng 100 m. Trước diễn biến nguy hiểm, ngày 3.11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này. Từ đó đến nay, các phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn đường sạt lở để đảm bảo an toàn.

Các phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn đường sạt lở trên quốc lộ 28 để đảm bảo an toàn ẢNH: LÊ PHƯỚC

Việc quốc lộ 28 bị chia cắt gây nhiều trở ngại cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên sinh sống tại khu vực Gia Nghĩa (Đắk Nông cũ) nhưng làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh ở phường Xuân Hương - Đà Lạt phải thay đổi lộ trình, tốn thêm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Một cán bộ thường xuyên di chuyển giữa hai địa điểm cho biết, trước khi xảy ra sạt lở, từ nhà ở Gia Nghĩa đến nơi làm việc tại Đà Lạt chỉ mất khoảng 3 giờ chạy xe. Nay do quốc lộ 28 bị cấm lưu thông qua điểm sạt trượt, thời gian di chuyển tăng lên khoảng 5 - 6 giờ.

Các hướng tuyến từ trung tâm Gia Nghĩa đi phường Xuân Hương - Đà Lạt và ngược lại ẢNH: BÁO LÂM ĐỒNG

Hiện có 3 hướng đi vòng chính. Nếu từ trung tâm Đà Lạt, người đi xe phải theo đường tỉnh 722 đến Đưng K'Nớ (xã Đam Rông 4), tiếp tục qua xã Đam Rông 3 để nhập vào quốc lộ 28, đi qua Quảng Hòa, Quảng Sơn đến Gia Nghĩa, mất gần 5 giờ. Hướng thứ hai từ Đà Lạt theo quốc lộ 20 tới Liên Khương rẽ qua quốc lộ 27 khi tới xã Đam Rông 3 rẽ trái qua quốc lộ 28 để đi Gia Nghĩa mất khoảng 5,5 giờ. Hướng còn lại là theo quốc lộ 20 đến Bảo Lộc, rẽ vào quốc lộ 55, đến khu vực Quảng Khê rồi nhập quốc lộ 28 để về Gia Nghĩa, thời gian khoảng 5,5 - 6 giờ, tùy tình hình giao thông.

Đề xuất xây cầu cạn dài 138 m qua đoạn sạt trượt, thi công trong 6 tháng

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, trong khi khu vực sạt trượt tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Đất đá có thể tiếp tục sạt xuống mặt đường, đe dọa trực tiếp tính mạng người tham gia giao thông nếu không sớm có giải pháp xử lý.

Từ ngày 3.11 đến nay tỉnh Lâm Đồng cấm các loại xe cộ lưu thông qua đoạn sạt trượt trên quốc lộ 28 (tại Km136+800 - Km136+900 qua xã Phúc Thọ Lâm Hà) ẢNH: CTV

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu cạn vượt qua đoạn sạt trượt tại Km136+800 - Km136+900, kết hợp điều chỉnh cục bộ hướng tuyến về phía taluy âm. Cầu có chiều dài dự kiến 138 m, nhằm hạn chế sự phụ thuộc của kết cấu công trình vào nền đất đang có nguy cơ mất ổn định, bảo đảm an toàn giao thông và độ bền lâu dài của tuyến đường.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 150 tỉ đồng, thời gian thi công 6 tháng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng được đề xuất giao quản lý, triển khai công trình.

Việc sớm xây dựng cầu cạn không chỉ nhằm khắc phục sự cố sạt trượt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục lưu thông trên quốc lộ 28. Đây là tuyến giao thông kết nối các khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất của người dân, đồng thời giảm áp lực về thời gian, chi phí cho những người thường xuyên di chuyển giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt.