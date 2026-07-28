Đề xuất cho TP.HCM được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại nhà ở

Theo đó, Chính phủ đề xuất cho TP.HCM có thể được quyền giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê theo quy hoạch mà không phải chấp thuận chủ trương đầu tư.

Được tự quyết việc chuyển đổi qua lại giữa nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại, cũng như công năng nhà thuộc tài sản công để đáp ứng yêu cầu sử dụng, tháo gỡ vướng mắc phát triển đô thị.

Ngoài ra, thành phố được chỉ định chủ đầu tư dự án nhà xã hội, cho thuê, nhà lưu trú công nhân xây trên quỹ đất do Nhà nước quản lý hoặc đất khác phù hợp quy hoạch. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất... có thể được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, đồng thời không cần đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Với người bị thu hồi đất rồi được bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội trên địa bàn, thành phố có thể cho phép họ được bán lại theo cơ chế thị trường ngay khi trả hết tiền.

Cơ chế này sẽ giúp TP.HCM tận dụng được quỹ nhà tái định cư bỏ hoang nhiều năm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dự án luật cũng bổ sung loạt ưu đãi về đầu tư, xây dựng, bảo trì và vận hành nhằm phát triển nhà xã hội, lưu trú công nhân, nhà công vụ cùng các phân khúc nhà ở chính sách khác.

Theo cơ quan soạn thảo luật Phát triển đô thị, việc phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ và di dời nhà ven kênh rạch tại các đô thị lớn đang chậm do thiếu cơ chế. Đặc biệt, chính sách ưu đãi cho phát triển đô thị TOD, nhà xã hội hay cho thuê còn thiếu.

Chính vì vậy, việc đề xuất trao quyền cho TP.HCM chủ động chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực tế của người dân.

Tờ trình tóm tắt dự án luật Phát triển đô thị cũng nêu rõ, luật được xây dựng nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi thúc đẩy phát triển TP.HCM, đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt.

Mục tiêu trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện; tăng cường phân cấp, phân quyền để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Chính phủ đề xuất cho TP.HCM được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Việc ban hành luật là cần thiết để thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới và các chỉ đạo liên quan của cấp có thẩm quyền.

Kế thừa, luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại các nghị quyết có liên quan của Quốc hội đã được thực tiễn kiểm nghiệm. TP.HCM và các đô thị lớn còn nhiều điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, môi trường, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, an sinh, quản trị và liên kết vùng, cần một đạo luật ổn định, bao quát và đủ mạnh để tạo động lực phát triển mới.

Luật được xây dựng theo tinh thần pháp luật kiến tạo phát triển; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Luật chỉ quy định các vấn đề khung, nguyên tắc và chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời trao không gian chủ động cho địa phương trong tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực xã hội và thí điểm cơ chế mới...