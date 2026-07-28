Đề xuất TP.HCM quyết định chế độ tiền lương, nhà ở để thu hút nhân tài

Sáng 28.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Phát triển đô thị. Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày dự án luật ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Theo dự án luật, TP.HCM, thành phố khác được công nhận là đô thị đặc biệt được áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt quy định tại luật này.

HĐND có thẩm quyền quyết định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động.

Cụ thể hơn, dự án luật dành riêng điều 36 quy định về thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Theo đó, HĐND quy định chính sách thu hút, trọng dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể là chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác. Cạnh đó là chính sách về nhà ở, cư trú và các điều kiện làm việc.

Quy định cũng đưa ra cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tổng công trình sư, kiến trúc sư, người có chuyên môn, trình độ cao trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố.

Cạnh đó, quy định tạo cơ chế với người nước ngoài là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, người lao động có trình độ cao.

Các cá nhân này sẽ được hỗ trợ giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động và được xem xét cấp thị thực, thẻ tạm trú cùng thành viên gia đình theo quy định của pháp luật.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật song cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu làm rõ trọng tâm của luật là cơ chế cho TP.HCM và các đô thị đặc biệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực. "Chúng ta không xây dựng luật để hợp thức hóa các cơ chế đặc thù hiện có, mà để kiến tạo một khuôn khổ pháp lý đủ tầm dẫn dắt phát triển đô thị trong nhiều thập kỷ tới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (tháng 8.2026) theo trình tự rút gọn.