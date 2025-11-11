Đề xuất cơ chế từ chối tiếp nhận trường hợp đã giải quyết đúng vẫn cố tình khiếu nại lặp lại

Chiều 11.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiếp công dân, luật Khiếu nại, luật Tố cáo.

Nêu ý kiến tại tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao dự thảo luật, song còn băn khoăn khi các quy định về trách nhiệm của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vẫn mang tính nguyên tắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thảo luận tại tổ ẢNH: GIA HÂN

Ông Thắng nói, bên cạnh nhiều người dân đến phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện đúng quy trình, đúng đối tượng thì vẫn có một số lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống. Do đó, dự thảo cần bổ sung theo hướng cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

"Chẳng hạn những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật mà nhiều công dân vẫn cố tình khiếu nại lặp lại thì rõ ràng chúng ta phải được quyền lập biên bản và từ chối tiếp nhận", ông Thắng góp ý.

Chia sẻ thêm, ông Thắng kể về thời điểm từng làm lãnh đạo ở 2 tỉnh, "vất vả lắm" khi có rất nhiều trường hợp khiếu nại năm này qua năm khác, dù cơ quan chức năng đã giải quyết, đáp ứng hết rồi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề cập đến quy định về khiếu nại. Luật hiện hành quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Ông Thắng đề nghị cần làm rõ nội hàm các nội dung trên, vì "nhận được quyết định hành chính thì dễ, nhưng biết được là như thế nào?".

Với luật Tố cáo, ông Thắng cho rằng, luật hiện hành chưa quy định cụ thể thời hiệu gửi đơn tố cáo lần 2 trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị bổ sung theo hướng người tố cáo chỉ được quyền gửi đơn lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết tố cáo lần đầu.

Đối với trường hợp có lý do khách quan, bất khả kháng, thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 60 ngày.

Quá thời hạn trên thì cơ quan cấp trên có quyền từ chối thụ lý đơn tố cáo lần 2, trừ trường hợp phát sinh chứng cứ, tài liệu mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Cần chế tài nếu chủ tịch xã không tiếp dân

Cùng thảo luận về dự án luật, đại biểu Bố Thị Xuân Linh (đoàn Lâm Đồng) ủng hộ việc bổ sung quy định về hình thức tiếp công dân trực tuyến. Đây là một bước tiến thể hiện tư duy quản trị hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, hải đảo, giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch và khả năng giám sát xã hội.

Nữ đại biểu cũng đồng ý với quy định xác thực danh tính của công dân qua hệ thống định danh điện tử quốc gia, nhằm tránh khiếu nại, tố cáo nặc danh. Đây là tình trạng xảy ra nhiều trong thời điểm chuẩn bị cho đại hội Đảng, nên việc ban hành quy định này là rất kịp thời. Tuy vậy, Chính phủ cần bổ sung yêu cầu về bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu tiếp công dân trực tuyến, tránh rò rỉ thông tin cá nhân và vi phạm quyền riêng tư.

Đáng chú ý, dự thảo luật quy định chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Quy định này giúp đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhưng bà Linh cũng lo ngại việc không thực hiện nghiêm túc hoặc chỉ làm hình thức, dẫn đến người dân vẫn phải gửi đơn vượt cấp, gây áp lực lên cấp tỉnh và T.Ư.

Bà Linh kiến nghị bổ sung chế tài cụ thể trong luật. Trường hợp chủ tịch UBND cấp xã không thực hiện tiếp công dân định kỳ mà không có lý do chính đáng thì phải chịu trách nhiệm hành chính và được đưa vào tiêu chí đánh giá cuối năm, xét loại.