Đề xuất có cơ chế bảo vệ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phản biện xã hội

Ban Thường trực, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa có vừa báo cáo do Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hà Thị Nga ký, tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12.12.2023 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo báo cáo, sau 13 năm thực hiện, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga

ẢNH: TUẤN MINH

Khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được nêu ra. Đáng chú ý là việc theo dõi, đôn đốc, trả lời ý kiến, kiến nghị sau giám sát, sau phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, còn tình trạng kiến nghị một chiều của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Một số văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện còn chung chung hoặc chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tiếp thu.

Còn tình trạng hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên còn hình thức, hiệu quả chưa cao; chất lượng một số cuộc góp ý, phản ánh của nhân dân cũng như giám sát, phản biện xã hội chưa cao, hình thức…

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và các chế tài cụ thể

Từ đó, báo cáo chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và đề xuất 7 điểm cần sửa đổi, bổ sung Quyết định 217 và Quyết định 218. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu xác định trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn xử lý của các cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cùng chế tài trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đề nghị bổ sung về đảm bảo nguồn lực cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Nghiên cứu cho phép MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Có cơ chế bảo vệ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý nhằm bảo đảm tính khách quan, thẳng thắn, tránh tâm lý e ngại, nể nang...

Đồng thời, báo cáo cũng kiến nghị ban hành quyết định mới của Bộ Chính trị thay thế Quyết định 217 và Quyết định 218 do 2 quyết định có mối quan hệ chặt chẽ. Việc tích hợp sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nhiều nội dung của 2 quyết định cũng giao thoa, trùng lặp. Việc xây dựng một văn bản thống nhất sẽ tạo điều kiện thiết kế đầy đủ, logic các nội dung trong một chỉnh thể đồng bộ.

Việc tích hợp cũng tạo thuận lợi trong việc bổ sung các nội dung mới như: cơ chế tiếp thu, giải trình, phản hồi; ứng dụng chuyển đổi số; mở rộng sự tham gia của nhân dân; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà không bị phân tán, chia cắt giữa nhiều văn bản khác nhau.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính rõ ràng, dễ áp dụng, trong văn bản mới cần thiết kế cấu trúc hợp lý, có thể phân thành các chương, mục riêng biệt, như giám sát; phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức thực hiện.