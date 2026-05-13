'Sẽ không để ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng'

Văn Chung
13/05/2026 11:47 GMT+7

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam sẽ quyết liệt, tập trung khắc phục hạn chế nhiệm kỳ trước, theo đến cùng những nội dung Mặt trận đã kiến nghị sau thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Sáng 13.5, trả lời tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thông tin thêm về công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trả lời báo chí sáng 13.5

ẢNH: TUẤN MINH

Bà Hà Thị Nga cho biết, Mặt trận được hiến định chức năng, nhiệm vụ để giám sát phản biện xã hội. "Nếu như phát huy một cách mạnh mẽ tốt nhất sự tham gia của người dân thì người dân chính là những người tham gia hỗ trợ để hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam hiệu quả nhất", bà nhấn mạnh.

Cạnh đó, Mặt trận sẽ thông qua các kênh tiếp nhận, như kênh Mặt trận số 24/7 để tiếp nhận ý kiến của người dân.

"Một trong những điểm hạn chế của nhiệm kỳ vừa rồi chúng tôi đã nêu trong Báo cáo chính trị chính là việc chưa theo đuổi đến cùng, chưa quyết liệt đối với những nội dung mà MTTQ kiến nghị sau thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện một cách hiệu quả hơn nữa, đảm bảo tính thực chất, không để những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào im lặng", bà Nga nhấn mạnh.

Hiện nay, theo bà Nga, các quy định của Đảng đã có quy định sau những kiến nghị của MTTQ Việt Nam, sau hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan phải thực hiện những ý kiến, kiến nghị của MTTQ, phải có trách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện những nội dung kiến nghị của Mặt trận.

Thực hiện đến đâu cũng cần có thông tin phản hồi lại với người dân. Chỉ khi những đề xuất, kiến nghị của người dân được thực hiện, có câu trả lời một cách thỏa đáng nhất mới đem lại sự hài lòng. Đó cũng là cách để MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, niềm tin của mình đối với xã hội.

Tại họp báo, bà Hà Thị Nga cũng thông tin về việc triển khai kế hoạch Tháng nghe dân nói. Đây sẽ là đối thoại rộng rãi ở các tầng lớp, thành phần khác nhau, không chỉ có tính đại diện như trước đây. 

Trong thời gian tới, Mặt trận sẽ triển khai rất cụ thể để lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những nội dung cử tri và người dân đang rất quan tâm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

