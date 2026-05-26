Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội (QH) nhấn mạnh, Ủy ban Dân nguyện và giám sát (Ủy ban) phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Chủ tịch QH yêu cầu đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm.

Báo cáo dân nguyện hằng tháng phải được nâng tầm, phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết, vụ việc có nguy cơ trở thành điểm nóng. "Dân nguyện phải làm cho người dân thấy QH lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy giải quyết thật", Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc chiều 25.5 ẢNH: GIA HÂN

Về công tác tiếp xúc cử tri, Chủ tịch QH yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, tránh hình thức. Chủ tịch QH lưu ý, nâng tầm hoạt động giám sát theo hướng sắc bén, có trọng tâm, có hậu kiểm, có chuyển biến. Ủy ban cần tham mưu để hoạt động giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH tập trung vào các vấn đề lớn: điểm nghẽn thể chế, tổ chức thực thi, phân bổ nguồn lực, kỷ luật công vụ, chất lượng dịch vụ công… Kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và cơ chế báo cáo lại; không để kiến nghị giám sát "rơi vào im lặng".

Liên quan đến hai đề án lớn về giám sát, gồm: Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của QH, HĐND; và Đề án của Ủy ban Thường vụ QH về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ QH, Chủ tịch QH cho rằng đây phải là sản phẩm chiến lược của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Do đó, Ủy ban phải chuẩn bị thật tốt với tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chủ tịch QH cũng đề nghị Ủy ban nghiên cứu từng bước ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phân loại đơn thư, phát hiện vấn đề lặp lại, nhận diện xu hướng bức xúc xã hội, hỗ trợ lựa chọn nội dung giám sát. Về diễn đàn giám sát lần thứ 2, Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban tiếp tục tham mưu và chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công diễn đàn, chú trọng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến, đề xuất thành các kiến nghị cụ thể, có giá trị tham mưu cao cho QH, Ủy ban Thường vụ QH và lãnh đạo QH.

* Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch QH chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban KH-CN và Môi trường của QH về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch QH chỉ rõ, phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, có tầm nhìn chiến lược hơn, cách làm mới hơn, sáng tạo, chủ động hơn. Chủ tịch QH yêu cầu hoàn thiện thể chế KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật.

Nhấn mạnh 7 dự án luật Ủy ban KH-CN và Môi trường chủ trì thẩm tra trình QH thời gian tới đều là các luật quan trọng, Chủ tịch QH đề nghị chuyển mạnh từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược"; đồng thời Ủy ban KH-CN và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong quá trình xây dựng pháp luật, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm với mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để đất nước phát triển.