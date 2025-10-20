Đề xuất cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% số tiền đã thu hồi

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.

Dự thảo do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo.

Thanh tra Chính phủ đề xuất các cơ quan thanh tra được trích tối đa 30% số tiền thu hồi sau khi nộp ngân sách ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo đề xuất, các cơ quan thuộc diện được trích gồm: Thanh tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh; thanh tra Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Công an, thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thanh tra khác trong quân đội, công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thanh tra cơ yếu; thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế.

Có 2 nguồn trích tiền. Một là, các khoản thu ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra được thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Hai là, các khoản chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức được thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Về mức trích, dự thảo chia làm 2 nhóm.

Thanh tra Chính phủ được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 200 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 200 tỉ đồng đến 320 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 320 tỉ đồng/năm.

Các cơ quan thanh tra còn lại được trích tối đa 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp đến 30 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 20% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 30 tỉ đồng đến 60 tỉ đồng/năm; được trích thêm tối đa 10% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 60 tỉ đồng/năm.

Cơ quan soạn thảo cho hay, dự thảo giữ nguyên tỷ lệ trích như quy định hiện hành tại Nghị quyết số 73/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng có tăng biên độ trích cho phù hợp với khối lượng công việc, nhu cầu thực tiễn của các cơ quan thanh tra.

Tiền trích dùng vào việc gì?

Tại dự thảo, Thanh tra Chính phủ đề xuất quy định 7 hoạt động được sử dụng kinh phí trích từ nguồn tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra.

Một là, chi tăng cường cho hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Hai là, chi tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc…

Ba là, chi tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra; đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra…

Bốn là, chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước của ngành thanh tra…

Năm là, chi hỗ trợ khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phúc lợi tập thể, hỗ trợ cho các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể…

Sáu là, chi nghiệp vụ đặc thù phục vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bảy là, các khoản chi khác cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.