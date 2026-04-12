Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi về thẩm quyền xử phạt đối với một số chức danh.

Bộ Công an đề xuất chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền vi phạm giao thông đến 7,5 triệu đồng

Trong đó, chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (hiện hành là 5 triệu đồng), tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 7,5 triệu đồng (hiện hành là 500.000 đồng); tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng.

Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15 triệu đồng (hiện hành là 1,5 triệu đồng); tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng…

Đề xuất CSGT được xử phạt đến 7,5 triệu đồng, gấp 15 lần hiện hành

Trưởng đồn công an, thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn, trưởng trạm, đội trưởng có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 22,5 triệu đồng (hiện hành là 2,5 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 45 triệu đồng…

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đồng (hiện hành là 2,5 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Ngoài ra, tại dự thảo, Bộ Công an còn đề xuất sửa đổi, bổ sung phân định thẩm quyền cho CSGT về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe như: tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định.

Cùng đó là các hành vi cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch…

Việc sửa đổi như trên nhằm phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).