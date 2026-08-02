Theo báo cáo tổng hợp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, có ngân hàng đề xuất được đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian 1 năm.

Cụ thể, tại dự thảo công bố lấy ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi quy định cho phép ngân hàng đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp ngân hàng và chủ tài khoản đã có thỏa thuận khác. Cơ quan soạn thảo cho biết, hiện có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng không còn nhu cầu sử dụng, không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Bên cạnh đó, còn tồn tại các tài khoản được mở bằng giấy tờ giả hoặc giấy tờ cũ do các đối tượng phạm tội sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện nay, tài khoản thanh toán chỉ được đóng trong một số trường hợp như chủ tài khoản yêu cầu, chủ tài khoản là cá nhân đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết, tổ chức chấm dứt hoạt động hoặc có căn cứ khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên. Đối với các tài khoản không còn giao dịch nhưng chưa có thỏa thuận trước với khách hàng, hiện chưa có cơ chế xử lý.

Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng 1 năm không giao dịch ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Góp ý dự thảo, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cho rằng, trước đây chưa có quy định cụ thể về thời gian đóng tài khoản không hoạt động, thời gian này do các ngân hàng chủ động quy định và thỏa thuận với khách hàng. Do đó hiện nay, các nhà băng vẫn đang chủ động rà soát và đóng các tài khoản không thực hiện từ 12 tháng (1 năm) trở lên và nhận thấy khoảng thời gian này là phù hợp. Vì vậy, MB đề xuất rút ngắn thời gian không phát sinh giao dịch từ 3 năm xuống còn 1 năm trở lên, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với chủ tài khoản về việc đóng tài khoản thanh toán.

Trong khi đó, Vietcombank, HSBC và một số tổ chức khác đề nghị trao quyền chủ động cho các ngân hàng trong việc quyết định đóng hoặc tiếp tục duy trì tài khoản khi đáp ứng các điều kiện quy định, trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với khách hàng. Ngân hàng BIDV lại đề xuất chỉ áp dụng việc đóng đối với các tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 3 năm, tính từ thời điểm giao dịch cuối cùng. Ngân hàng này cũng kiến nghị loại trừ các tài khoản được mở cho mục đích chuyên dụng như tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, vay hoặc trả nợ nước ngoài.

Ngoài ra, một số ngân hàng đề nghị làm rõ khái niệm "không phát sinh giao dịch", trong đó có việc các giao dịch thanh toán tự động như tiền điện, nước, viễn thông có được coi là giao dịch hay không.

Đối với quy định xử lý số dư còn lại trong các tài khoản bị đóng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đây vẫn là tài sản hợp pháp của khách hàng. Hiện chưa có cơ sở pháp lý để chuyển khoản tiền này vào ngân sách nhà nước. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu các góp ý để hoàn thiện quy định trong quá trình xây dựng văn bản.