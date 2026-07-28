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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hộ kinh doanh có được sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau không?

Mai Phương
Mai Phương
Hộ kinh doanh có thể sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng nhận tiền trong hoạt động của mình.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có nêu thắc mắc từ hộ kinh doanh về việc có bắt buộc phải lập tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh không hay có thể dùng 1 tài khoản cá nhân cho việc nhận tiền từ việc kinh doanh?

Giải đáp thắc mắc trên, Cục Thuế cho biết, hộ kinh doanh có thể sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để nhận tiền từ các kênh bán hàng khác nhau vì quy định pháp luật không bắt buộc chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất. Tuy nhiên, hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế tất cả các tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ tất cả các kênh bán hàng, không phụ thuộc doanh thu được nhận qua tài khoản nào.

Hộ kinh doanh có được sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau không? - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh được phép sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong hoạt động

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo quy định tại Thông tư số 50/2026, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế tất cả các tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ tất cả các kênh bán hàng, không phụ thuộc doanh thu được nhận qua tài khoản nào với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng thông báo số tài khoản ngân hàng theo quy định này là 31.7.2026, không phân biệt mức doanh thu.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cho biết, hiện nay hoạt động kinh doanh không còn giới hạn ở một cửa hàng mà còn thực hiện trên các kênh bán hàng như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số, website... Vì vậy, cách quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế cũng thay đổi theo hướng quản lý thống nhất trên toàn bộ hoạt động kinh doanh. Đối tượng được quản lý không phải là từng gian hàng, từng fanpage hay từng tài khoản bán hàng, mà là chủ thể kinh doanh. Doanh thu phát sinh từ cửa hàng, website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream hay các nền tảng số khác của cùng một người nộp thuế đều phải được tổng hợp khi xác định nghĩa vụ thuế. Vì thế, vấn đề không nằm ở số lượng tài khoản ngân hàng, ví điện tử hay kênh bán hàng mà ở khả năng thống nhất các thông tin này theo cùng một chủ thể, bảo đảm dữ liệu có thể kết nối và kiểm tra khi cần thiết. Do đó, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đều chủ động rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh, thống nhất mã số thuế để hạn chế những sai lệch có thể phát sinh như bỏ sót doanh thu, xác định sai ngưỡng về nghĩa vụ thuế hoặc hóa đơn.

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