Đề xuất đưa AI vào đào tạo, đánh giá cán bộ

Đáng chú ý là những đề xuất táo bạo về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo cán bộ, hay việc xem lại chỉ tiêu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phiên thảo luận tại tổ số 1 diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Trong đó, phần phát biểu của 2 đại biểu trẻ đến từ khối thanh niên đã mang đến một luồng gió mới, với những góc nhìn sắc sảo và đề xuất cụ thể, quyết liệt.

Đẩy mạnh ứng dụng thông tin vào đào tạo, đánh giá cán bộ

Là một trong những đại biểu trẻ tuổi, chị Nguyễn Diệu Linh, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đã có những góp ý chi tiết vào cả Báo cáo chính trị lẫn dự thảo Chương trình hành động.

Chị Nguyễn Diệu Linh nêu ý kiến tại tổ thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Góp ý về các phong trào thi đua, chị Linh đề nghị bổ sung phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" bên cạnh 2 phong trào đã được nêu là "Thanh niên tình nguyện" và "Tuổi trẻ sáng tạo" để phản ánh đầy đủ hơn các mặt hoạt động của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, phần góp ý được chú ý nhất của chị là những đề xuất liên quan đến 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ. Phân tích khâu đột phá thứ ba, chị Linh thẳng thắn chỉ ra rằng văn kiện "chưa thể hiện rõ nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng".

Từ thực tế công tác của một giảng viên, chị cho rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. "Tôi kiến nghị bổ sung nội dung này vào khâu đột phá. Cần nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nội dung đào tạo, cập nhật theo tình hình mới, đổi mới tư duy và phương pháp", chị Linh phát biểu.

Đặc biệt, nữ giảng viên trẻ đã đưa ra một đề xuất mang tính thời đại: "Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng chương trình cũng như đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng". Theo chị, việc áp dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc đánh giá năng lực cán bộ.

Nghiên cứu phù hợp chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại phiên thảo luận, anh Lê Hải Long, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, đã có bài phát biểu sắc sảo, đi thẳng vào những vấn đề cụ thể trong văn kiện.

Một trong những góp ý gây ấn tượng mạnh của anh Long là việc đề nghị xem xét lại chỉ tiêu "hằng năm có trên 80% chi bộ, đảng bộ cơ sở... đạt trong sạch, vững mạnh và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Anh Lê Hải Long cho rằng đặt chỉ tiêu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là rất khó ẢNH: TUẤN MINH

Anh Long phân tích: "Từ thực tiễn của Đảng bộ T.Ư Đoàn, chỉ tiêu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là rất khó và có phần không thực tế". Anh dẫn chứng, trong giai đoạn 2020 - 2025, T.Ư Đoàn chỉ đặt mục tiêu "ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ" và kết quả đạt được đến năm 2024 cũng chỉ ở mức 98,6%.

"Việc đánh giá cán bộ, đảng viên cần phải thực chất. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã là một sự ghi nhận lớn. Vì vậy, tôi đề xuất chúng ta có thể nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu này ở mức ít nhất 90% hoặc 95% để phù hợp hơn với thực tiễn và thúc đẩy việc đánh giá một cách công tâm hơn", anh Long kiến nghị.

Bên cạnh đó, anh Lê Hải Long cũng đề xuất một nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là bổ sung đối tượng "trẻ em Việt Nam" (những người dưới 16 tuổi) vào phần đánh giá về các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Anh lý giải, theo luật Trẻ em 2016, T.Ư Đoàn là tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. "Việc bổ sung đối tượng này vào văn kiện sẽ thể hiện sự quan tâm toàn diện của Đảng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ tương lai của đất nước", anh Long nói.

Ngoài ra, anh Long cũng góp ý cần bổ sung thêm đối tượng "cán bộ là người dân tộc thiểu số" vào nhóm cần quan tâm phát triển, bên cạnh cán bộ trẻ, cán bộ nữ.



