Đề xuất dùng VNeID xác thực, định danh cán bộ, công chức, viên chức

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2026/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Bộ Nội vụ lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2026/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức ẢNH: TUẤN MINH

Theo Bộ Nội vụ, các quy định hiện hành được xây dựng trên cơ sở những quy định về lý lịch, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trước đây. Tuy nhiên, các văn bản mới của Đảng đã điều chỉnh thành phần hồ sơ, mẫu biểu và yêu cầu quản lý, đòi hỏi phải cập nhật cấu trúc thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, cơ sở dữ liệu hiện nay chưa hoàn thiện nền tảng, chưa có phần mềm dùng chung thống nhất để cập nhật dữ liệu theo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống". Điều này ảnh hưởng đến việc khai thác dữ liệu và triển khai các nghiệp vụ quản lý cán bộ trên môi trường số.

Vì vậy, cần bổ sung quy định pháp lý để triển khai nền tảng, bảo đảm kết nối và thống nhất dữ liệu giữa các cơ quan, bộ, ngành, địa phương.

Thay thế dần hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử

Dự thảo nghị định tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. Trong đó, đáng chú ý là xây dựng mô hình quản lý tập trung, thống nhất thông qua Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; quy định rõ mối liên hệ giữa nền tảng này với Cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời xác định các chức năng cơ bản phục vụ cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng thành phần hồ sơ điện tử, cập nhật các mẫu lý lịch và danh mục dữ liệu theo quy định mới. Ngoài sơ yếu lý lịch, hồ sơ cán bộ sẽ được quản lý với các thành phần phù hợp hơn, gồm lý lịch cán bộ, lý lịch tóm tắt và những tài liệu liên quan. Đây là cơ sở để từng bước sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy theo lộ trình.

Một nội dung khác là làm rõ giá trị pháp lý của tài liệu, hồ sơ điện tử; quy định việc chuyển giao hồ sơ khi cán bộ, công chức, viên chức thay đổi công tác và bổ sung các trường hợp được truy cập hồ sơ. Quy trình tạo lập, cập nhật dữ liệu cũng được điều chỉnh theo hướng gắn với các nghiệp vụ cán bộ thực hiện bằng phương thức điện tử.

Dùng số định danh cá nhân để đăng nhập

Cùng đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định thống nhất sử dụng số định danh cá nhân (mã định danh hồ sơ điện tử) làm tài khoản truy cập và sử dụng phương thức xác thực, định danh qua nền tảng VNeID.

Theo đó, sử dụng nền tảng VNeID do Bộ Công an xây dựng, quản lý vận hành làm nền tảng xác thực, định danh đối với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Trước đó, tại báo cáo ngày 18.9, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kiến nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi nghị định. Cơ quan này cảnh báo nếu chậm điều chỉnh, việc thiếu nền tảng tập trung và phần mềm dùng chung có thể khiến các nghiệp vụ quản lý cán bộ chưa thực hiện được đầy đủ trên môi trường số, đồng thời khó bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Việc sửa đổi nghị định nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mới, đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh xử lý nghiệp vụ cán bộ trên môi trường số.