Bộ Công thương đang lấy ý kiến cho đề án điều chỉnh Quy hoạch điện 8. Theo dự thảo, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 134,9 tỉ USD, tương đương 3,544 triệu tỉ đồng.

Trong đó, đầu tư nguồn điện cần khoảng 114,5 tỉ USD, chiếm 85%; lưới điện truyền tải khoảng 20,4 tỉ USD, chiếm 15%. Như vậy, tính bình quân, mỗi năm ngành điện cần huy động khoảng 27 tỉ USD, gồm 22,9 tỉ USD cho nguồn điện và 4,1 tỉ USD cho lưới truyền tải.

Quy mô đầu tư được tính toán trên cơ sở nhu cầu điện tiếp tục tăng cao. Với kịch bản phụ tải cao, điện thương phẩm năm 2030 dự kiến đạt 543,5 tỉ kWh, công suất cực đại khoảng 97.400 MW. Giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân khoảng 13,4%/năm, đáp ứng yêu cầu điện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Với lưới điện truyền tải, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 536.200 tỉ đồng, bình quân 107.000 tỉ đồng mỗi năm. Trong khi đó, khả năng huy động vốn thuần hằng năm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) khoảng 13.000 tỉ đồng.

Hệ thống nguồn và lưới điện cần khoảng 134,9 tỉ USD vốn đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 ẢNH: EVNSPC

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư, đề án kiến nghị đa dạng hóa nguồn vốn, từ doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân trong và ngoài nước đến vốn ODA, tín dụng xanh. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế giá, bảo lãnh và chia sẻ rủi ro nhằm tăng khả năng thu hút nhà đầu tư. Riêng với lưới điện truyền tải, Bộ Công thương đề xuất nghiên cứu cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia và cập nhật phí truyền tải để tạo nguồn lực tái đầu tư.

Cùng với nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện, dự thảo điều chỉnh Quy hoạch điện 8 đưa ra phương án nghiên cứu một tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp (HVDC) ±800 kV, kết nối duyên hải Nam Trung bộ với đồng bằng sông Hồng.

Tuyến đường dây dự kiến dài khoảng 1.050 km, công suất truyền tải 6.000-8.000 MW. Theo phương án này, điện từ các nguồn tại vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ được tập trung qua lưới 500 kV về trạm đầu tuyến. Tại đây, điện được chuyển đổi sang dòng một chiều để truyền tải ra miền Bắc, sau đó chuyển trở lại dòng xoay chiều tại trạm cuối tuyến để hòa vào hệ thống điện.

Bộ Công thương đề xuất nghiên cứu tuyến đường dây siêu cao áp ±800 kV dài khoảng 1.050 km, truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc (hình minh họa) ẢNH: TN

Tuy nhiên, tuyến HVDC cần khoảng 7-10 năm để chuẩn bị và xây dựng. Vì vậy, đề án định hướng nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031-2035, không đặt mục tiêu đưa tuyến đường dây này vào vận hành ngay trước năm 2030. Trước mắt, hệ thống đường dây 500 kV vẫn đảm nhận việc truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, dự kiến tăng từ 32,8 tỉ kWh năm 2027 lên 47,4 tỉ kWh năm 2030.

Để đáp ứng nhu cầu, đề án đề xuất bổ sung hai trục truyền tải 500 kV. Trong đó, tuyến Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội dự kiến vận hành năm 2028; tuyến Quỳnh Lưu - LNG Quỳnh Lập - LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2 - Hưng Yên 1dự kiến vận hành năm 2030.

Trong dài hạn, nguồn điện từ miền Trung truyền ra Đồng bằng sông Hồng dự kiến tiếp tục tăng. Đến năm 2035, khu vực này có thể tiếp nhận khoảng 90,5 tỉ kWh. Trong đó, các trục truyền tải xoay chiều 500 kV từ Bắc Trung Bộ đảm nhận khoảng 45,5 tỉ kWh; tuyến HVDC mới dự kiến truyền tải khoảng 45 tỉ kWh còn lại.



