



Theo Tờ trình số 9904 ngày 20.11 gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, Bộ Công thương đề xuất phân bổ tổng công suất 5.630 MW cho 34 tỉnh, thành phố trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2027.

Trong đó, công suất được chia thành hai giai đoạn: 2.630 MW đến hết tháng 3.2027 và 3.000 MW từ tháng 4 đến hết năm 2027. Chỉ tiêu phân bổ căn cứ vào mức tăng trưởng phụ tải điện, tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà và khả năng tiếp nhận của lưới điện tại từng địa phương.

Theo phụ lục phân bổ chỉ tiêu kèm dự thảo Nghị quyết, TP.HCM là địa phương có công suất điện mặt trời mái nhà dự kiến phát triển lớn nhất, với 293,3 MW trong giai đoạn đến hết tháng 3.2027 và 334,7 MW trong thời gian còn lại của năm 2027. Tổng cộng, thành phố cần phát triển thêm 628 MW.

Địa phương được phân bổ công suất lớn thứ 2 là thành phố Hà Nội với tổng công suất 510 MW, gồm 238,2 MW trong giai đoạn đầu và 271,8 MW trong giai đoạn tiếp theo. Các địa phương có chỉ tiêu lớn tiếp theo gồm Đồng Nai với 274 MW, Hải Phòng 322 MW, Tây Ninh 326,2 MW và Hưng Yên 272 MW.

Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng được giao chỉ tiêu đáng chú ý như Bắc Ninh 328 MW, Thanh Hóa 320 MW, Vĩnh Long 97 MW và An Giang 138 MW.

Bộ Công thương ước tính tổng vốn đầu tư để lắp đặt 5.630 MW điện mặt trời mái nhà từ nay đến hết năm 2027 khoảng 67.560 tỉ đồng ẢNH: NHẬT THỊNH

Về nhu cầu vốn, Bộ Công thương ước tính tổng vốn đầu tư để lắp đặt 5.630 MW điện mặt trời mái nhà từ nay đến hết năm 2027 khoảng 67.560 tỉ đồng, tương ứng bình quân gần 1.987 tỉ đồng/tỉnh, thành phố. Mức tính toán dựa trên giá thành đầu tư lắp đặt khoảng 12 triệu đồng/kW, chưa bao gồm hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Nguồn vốn thực hiện chủ yếu được huy động từ xã hội hóa, ngân sách nhà nước và nguồn tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, việc lắp đặt tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Đáng chú ý, đến thời điểm lập tờ trình, Bộ cho biết chỉ mới có 5/34 địa phương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Bộ Tài chính được đề xuất rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công, ngân sách, tài sản công và nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn đấu nối, bảo đảm vận hành an toàn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện này.







