Đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa

Ngày 23.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới" với sự tham gia của đông đảo nhà khoa học, các chuyên gia và các cơ quan quản lý.

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể T.Ư; ông Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Trần Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư.

Ông Bùi Hoài Sơn, ông Trần Thắng và ông Nguyễn Minh Chung (từ trái qua) chủ trì hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Phát huy sức mạnh văn hóa phải bắt đầu từ việc chăm lo con người

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Trần Thắng cho biết hội thảo nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát huy sức mạnh văn hóa trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trước yêu cầu phát triển mới của đất nước; qua đó, đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam gắn với nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Ông Trần Thắng cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, quá trình đô thị hóa, dịch chuyển lao động, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang mở rộng cơ hội sáng tạo, giao lưu, thụ hưởng văn hóa, đồng thời làm thay đổi sâu sắc cách con người sinh sống, làm việc và tham gia đời sống cộng đồng. Sự khác biệt về điều kiện sống, nhu cầu, lợi ích và khả năng tiếp cận các nguồn lực đặt ra yêu cầu phải quan tâm hơn đến chất lượng gắn kết xã hội, khả năng đối thoại và sự chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Trong bối cảnh đó, phát huy sức mạnh văn hóa phải bắt đầu từ việc chăm lo con người, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bảo đảm để mọi người dân có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng. Khi người dân được lắng nghe, được tôn trọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được quan tâm, niềm tin và sự đồng thuận có thêm cơ sở vững chắc", ông Trần Thắng nói.

Các bạn trẻ đến tham dự hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Tôn trọng bản sắc, đổi mới phương thức tiếp cận

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đề xuất những giải pháp để phát huy sức mạnh của văn hóa trong bối cảnh hiện nay. TS Trần Thị Phương Lan (Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo T.Ư) nhấn mạnh: văn hóa và đại đoàn kết là hai thành tố không thể tách rời của một chỉnh thể thống nhất, trong đó "văn hóa là hồn cốt, đại đoàn kết là sức mạnh".

Để phát huy vai trò của văn hóa đối với đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới, TS Trần Thị Phương Lan cho rằng, cần gắn kết cộng đồng trong không gian phát triển mới.

TS Trần Thị Phương Lan tham luận tại diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Theo bà, trước yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền mới, cần bảo tồn bản sắc làng quê, lễ hội và phong tục đặc trưng để người dân giữ mối liên hệ cội nguồn, đồng thời phát huy sức mạnh "đoàn kết trong đa dạng". Đồng thời cần bồi đắp niềm tin và đồng thuận xã hội.

Đặc biệt cần xây dựng văn hóa trên môi trường số. Không gian mạng cần được chuyển hóa từ kết nối kỹ thuật số thành sự sẻ chia, thấu hiểu nhân văn, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nhà báo, tiến sĩ Tạ Bích Loan (nguyên Trưởng ban Văn hóa giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam), đề cập vai trò của truyền thông văn hóa trước sự thay đổi mạnh mẽ của không gian tương tác xã hội. Bà nhấn mạnh thế hệ trẻ (Gen Z) đang sinh sống chủ yếu trên môi trường mạng.

Để văn hóa dân tộc và tinh thần đoàn kết thẩm thấu vào người trẻ, các cơ quan truyền thông và tổ chức đoàn thể cần đổi mới phương thức tiếp cận: ứng dụng công nghệ, sáng tạo nội dung đa nền tảng, dùng ngôn ngữ hiện đại và hình thức hấp dẫn. Khi người trẻ tìm thấy sự đồng điệu và niềm tự hào ở di sản của cha ông, họ sẽ trở thành lực lượng chủ động lan tỏa văn hóa và giữ gìn khối đại đoàn kết.

Cũng theo bà Loan, trong bối cảnh mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ xung đột, định kiến và thông tin sai lệch, cần chủ động kiến tạo dòng thông tin tích cực, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ.

Việc thúc đẩy đối thoại cởi mở, văn minh và tôn trọng sự khác biệt trên không gian số chính là giải pháp củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội bền vững cho sự phát triển của đất nước.