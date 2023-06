Đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước 50%

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% LPTB cho ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian áp dụng kể từ khi nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2023. Việc giảm LPTB 50% có thể giảm số thu khoảng 8.000 - 9.000 tỉ đồng.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các doanh nghiệp ô tô có sự suy giảm. Chỉ tính riêng trong 2 tháng cuối năm 2022 đã giảm mạnh và đặc biệt tháng 1.2023 sụt giảm tới 44% so với cùng kỳ năm trước và giảm 51% so với tháng trước liền kề. Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA cho đến hết tháng 4.2023 giảm 34% (khoảng 42.000 xe) so với cùng kỳ năm trước.