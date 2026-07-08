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Thời sự

Đề xuất giao cấp xã ban hành quy chế quản lý kiến trúc

Văn Chung
Văn Chung
Tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiến trúc, Chính phủ đề xuất giao UBND cấp xã ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn, song cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc trình độ, năng lực cán bộ cơ sở khi phân cấp hoàn toàn.

Ngày 8.7, tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày tờ trình luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các quy định để phân định trách nhiệm, thẩm quyền phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. 

Theo đó, tại dự thảo, Chính phủ đề xuất giao UBND xã tổ chức lập và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trong địa bàn do mình quản lý. 

Với trường hợp quy chế quản lý kiến trúc nông thôn được tích hợp trong nội dung quy hoạch chung của xã thì cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung của xã có trách nhiệm phê duyệt, ban hành cùng quy hoạch chung của xã.

705 xã đang trong giai đoạn sắp xếp lại, cần cân nhắc việc trao thêm thẩm quyền - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, dự thảo luật cần cân nhắc việc phân cấp hoàn toàn cho UBND cấp xã ban hành quy chế quản lý kiến trúc tại thời điểm hiện nay sẽ gặp khó khăn do trình độ, năng lực cán bộ cơ sở.

Quy định này cần được xem xét nghiên cứu, chỉnh lý theo hướng cấp xã tổ chức lập, cơ quan chuyên môn cấp trên có ý kiến thẩm định, hoặc UBND cấp tỉnh phải ban hành "khung quy chế mẫu" để áp dụng thống nhất.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định này theo hướng linh hoạt, cho phép địa phương chủ động xác định phạm vi lập quy chế quản lý kiến trúc. Theo đó, không bắt buộc lập quy chế trên toàn bộ ranh giới hành chính mà tập trung vào khu vực đặc thù, đô thị mới, khu trung tâm.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, thực tế hiện nay, khi phân quyền nhiều xã, phường, đặc khu làm được ngay, nhưng có những nơi còn rất yếu, công việc đang quá tải, không làm ngay được. 

"Hiện nay có khoảng 705 xã còn rất nhỏ, đang trong giai đoạn sắp xếp lại, nếu phân cấp ngay thì không thể thực hiện", ông Định nói và đề nghị thực hiện theo tinh thần luật Tổ chức chính quyền địa phương và luật Tổ chức Chính phủ: cấp trên giao cho cấp dưới, nếu cấp dưới không làm được thì cấp trên thu lại. 

"Trong trường hợp nếu cấp dưới thấy mình làm được thì đề nghị cấp trên giao kèm theo điều kiện thực hiện. Chưa nên giao trực tiếp cho xã ngay mà trong luật nên giao cho tỉnh. Tùy điều kiện hoàn cảnh địa phương và năng lực cấp xã mà tỉnh quyết định phân cấp theo yêu cầu quản lý. Như vậy mới có người chịu trách nhiệm", Phó chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiến trúc dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ đầu tháng 8 tới.

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