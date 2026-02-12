Đề xuất Hà Nội được lập trường chuyên từ cấp THCS trở lên

Bộ Tư pháp vừa tổ chức phiên họp thẩm định dự án luật Thủ đô (sửa đổi), do bộ này chủ trì soạn thảo.

Một trong những điểm mới được đề xuất tại dự thảo là các chính sách phát triển về giáo dục trên địa bàn Hà Nội.

Bộ Tư pháp đề xuất Hà Nội được tổ chức mô hình trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên ẢNH: T.N

Phát triển giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Theo quy định hiện hành, định hướng phát triển GD-ĐT tại thủ đô là đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học.

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất thêm một đối tượng phát triển là "trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên".

Cơ quan soạn thảo thuyết minh rằng, việc bổ sung nêu trên nhằm định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô và cả nước.

Song song đó, dự thảo kế thừa luật hiện hành khi yêu cầu bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của học sinh.

Vẫn theo dự thảo, HĐND TP.Hà Nội có thẩm quyền quy định về mô hình, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của các trường chuyên từ cấp trung học cơ sở trở lên, cơ sở giáo dục nhiều cấp học, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục.

UBND TP.Hà Nội có thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục phổ thông ở các trường chuyên, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục phù hợp với mục tiêu phát triển giáo dục của thủ đô, tiệm cận với trình độ khu vực, quốc tế và bảo đảm yêu cầu của chương trình khung quốc gia.

Bộ Tư pháp cho hay, quy định như trên giúp tăng tính tự chủ, linh hoạt trong tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục đặc thù, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của Hà Nội; đồng thời cho phép thành phố xây dựng chương trình đào tạo nâng cao, chuyên sâu, vượt chuẩn phổ thông thông thường, hướng tới chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự án luật Thủ đô (sửa đổi) ẢNH: ANH THƯ

Loạt chính sách phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho thủ đô

Tại dự thảo, Bộ Tư pháp còn đề xuất nhiều quy định theo hướng phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho thủ đô được chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm.

Điển hình như việc Hà Nội sẽ có quyền chủ động quyết định về tổ chức, bộ máy, số lượng người làm việc, thu nhập; chính sách phát triển, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Được giao quyền xây dựng, ban hành quy định chi tiết để thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội khác với quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; được thí điểm về thể chế khác luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc chưa được được pháp luật quy định.

Hà Nội cũng sẽ được chủ động trong cơ cấu thu, chi ngân sách; quyết định các khoản tín dụng, lập các quỹ tài chính để phục vụ đầu tư phát triển.

Cạnh đó là chủ động ban hành cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khác; biện pháp tái điều chỉnh đất đai; biện pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất.

Dự thảo cũng giao thành phố được chủ động ban hành cơ chế, chính sách, mô hình phát triển mới trong các lĩnh vực KH-CN, văn hóa, GD-ĐT, y tế, an sinh xã hội; được ban hành định mức, chế độ chi ngân sách, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, giá dịch vụ áp dụng cho thủ đô khác quy định, hoặc chưa có trong quy định của Trung ương.

Đặc biệt, dự thảo giao thành phố chủ động ban hành thể chế, tổ chức triển khai về kinh tế ban đêm, kinh tế bạc, kinh tế tầm thấp và các loại hình kinh tế mới khác.