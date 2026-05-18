Đề xuất hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành

Nguyên Nga
18/05/2026 09:56 GMT+7

Bộ Tài chính đang giao Cục Hải quan xây dựng đề án thống nhất cơ quan hải quan chủ trì thực hiện kiểm tra thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở ngày 22.3, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan tới yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, giảm chồng chéo kiểm tra chuyên ngành và nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu mô hình giao cơ quan hải quan làm đầu mối thực hiện kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và các nội dung liên quan.

Thực hiện chỉ đạo trên, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng đề án trình Chính phủ trong tháng 5 này. Nếu được thông qua, doanh nghiệp sẽ chỉ cần làm việc với một cơ quan duy nhất thay vì chạy đi chạy lại nhiều nơi như hiện nay.

Hiện tại, mỗi lô hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải làm việc với rất nhiều cơ quan khác nhau như hải quan, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng, các tổ chức đánh giá sự phù hợp và phòng thử nghiệm.

Đề xuất đưa kiểm tra chuyên ngành về một đầu mối quản lý là cơ quan hải quan giúp giảm nhiều chi phí và thời gian cho doanh nghiệp

Xong các thủ tục kiểm tra chuyên ngành nói trên mới quay lại làm việc tiếp với hải quan để thông quan hàng hóa. Các công đoạn mất rất nhiều thời gian, tiền bạc cùa doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, Cục Hải quan đề xuất xây dựng mô hình mới theo hướng doanh nghiệp chỉ nộp một bộ hồ sơ trên hệ thống hải quan điện tử và Cơ chế một cửa quốc gia thay vì phải nộp cho nhiều cơ quan khác nhau như hiện nay. 

Theo đó, cơ quan hải quan sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chuyên ngành, phối hợp với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, phòng thử nghiệm và căn cứ kết quả kiểm tra để thực hiện thông quan hàng hóa. Mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp giảm số lần khai báo, giảm đầu mối tiếp xúc, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí tuân thủ.

Với ngành hải quan, việc tập trung dữ liệu trên một hệ thống sẽ giúp cơ quan này xây dựng cơ chế quản lý rủi ro thống nhất, nâng cao hiệu quả giám sát và kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Đây cũng là cách làm được tham khảo kinh nghiệm của Hải quan Trung Quốc. Từ năm 2018, Trung Quốc đã thực hiện việc hợp nhất nhiều chức năng kiểm tra chuyên ngành về cơ quan hải quan, bao gồm kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch y tế và kiểm tra an toàn thực phẩm.

Dự kiến, lộ trình triển khai đề án này chia làm 2 giai đoạn. Từ nay đến 2030, ưu tiên triển khai tại các cửa khẩu biên giới đường bộ với Trung Quốc; sau năm 2030 sẽ mở rộng ra các loại hình cửa khẩu khác như: đường sắt, đường biển và hàng không.

Trong diễn biến khác, từ ngày 1.6 tới, Cục Hải quan chính thức thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III - Hải Phòng. Theo mô hình này, việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sẽ tập trung tại một đầu mối duy nhất là Đội thông quan, thay vì phân tán tại nhiều đơn vị như hiện nay.

