Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải quan 'hỏa tốc' thông báo 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai trong tháng này

Nguyên Nga
16/04/2026 09:38 GMT+7

Có 2 đợt bảo trì hệ thống hải quan điện tử vào cuối tuần này (19 - 20.4) và cuối tuần sau (26 - 27.4). Thế nên, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.

Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan) vừa phát thông báo "hỏa tốc" gửi các Chi cục Hải quan khu vực về kế hoạch bảo trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động và cơ sở dữ liệu thông tin (VNACCS/VCIS) tại Trung tâm dữ liệu Hải quan, đồng thời lưu ý cộng đồng doanh nghiệp phối hợp triển khai.

Theo đó, hoạt động bảo trì được thực hiện theo 2 đợt, gồm: đợt 1 từ 9 giờ ngày 19.4 đến 6 giờ ngày 20.4, đợt 2 từ 9 giờ ngày 26.4 đến 6 giờ ngày 27.4.

Cơ quan hải quan đề nghị các chi cục thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị không sử dụng phần mềm Customs Terminal Software trên máy tính để truy cập hệ thống VNACCS/VCIS trong khoảng thời gian nêu trên.

Hải quan 'hỏa tốc' thông báo 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai trong tháng này - Ảnh 1.

Hải quan sẽ có 2 đợt bảo trì hệ thống

ẢNH: NG.NGA

Trong các khung thời gian nêu trên, hệ thống xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng tiếp nhận và xử lý dữ liệu để phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký, xử lý tờ khai trong thời gian hệ thống gián đoạn. Do vậy, ngoài việc hệ thống VNACCS/VCIS dừng tiếp nhận đăng ký tờ khai, hệ thống có thể không ghi nhận kết quả xử lý các nghiệp vụ.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị hải quan địa phương thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời chủ động theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan hải quan khuyến nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch làm thủ tục, phân bổ thời gian đăng ký tờ khai hợp lý, tránh dồn hồ sơ vào các thời điểm cận giờ tạm dừng hệ thống. Việc chủ động này sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ ùn ứ hồ sơ, chậm thông quan hàng hóa.

Tin liên quan

Hải quan chỉ đạo 'thượng khẩn' về áp mức thuế mới với xăng dầu

Ngày 27.3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) có Công văn đóng dấu "thượng khẩn" hướng dẫn các chi cục hải quan khu vực liên quan Quyết định 482 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Hải quan thử nghiệm Chatbot AI để hỗ trợ quản lý

Khám phá thêm chủ đề

Hải quan hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS Trung tâm dữ liệu hải quan
