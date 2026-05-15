Kinh tế

Đề xuất hãng bay tăng trách nhiệm bồi thường, hoàn vé cho hành khách

Mai Hà
15/05/2026 10:42 GMT+7

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về vận tải hàng không, với đề xuất đáng chú ý về việc tăng trách nhiệm hãng hàng không với hoàn vé, bồi thường cho hành khách.

Theo đó, dự thảo xây dựng quy định chi tiết về hình thức và thời hạn hoàn vé cho hành khách. Đối với trường hợp thay đổi lịch bay, chuyến bay bị chậm, bị hủy, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn vé cho hành khách theo hình thức thanh toán khi mua vé hoặc hình thức khác theo thỏa thuận.

Bộ Xây dựng đang dự thảo thông tư, tăng trách nhiệm bồi thường của hãng hàng không với hành khách

Thời hạn hoàn vé được đề xuất gồm: tối đa 21 ngày với hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; tối đa 7 ngày với hình thức thanh toán bằng phiếu thanh toán (voucher); tối đa 45 ngày với hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng; tối đa 60 ngày qua hệ thống đại lý.

Đối với trường hợp hoàn vé khác, hãng hàng không có trách nhiệm hoàn vé cho hành khách theo hình thức thanh toán khi mua vé hoặc hình thức khác theo thỏa thuận với thời hạn theo quy định của người vận chuyển. Thời hạn hoàn vé được tính từ thời điểm hành khách đề nghị hoàn vé.

Đặc biệt, về quy định bồi thường ứng trước không hoàn lại, bộ đề xuất nhiều quy định đáng chú ý, tăng mức bồi thường ứng trước không hoàn lại trên đường bay nội địa và quốc tế so với mức quy định hiện hành lên 25%.

Mức bồi thường sẽ tùy theo độ dài đường bay. Đối với chuyến bay nội địa, độ dài đường bay là khoảng cách giữa cảng hàng không xuất phát và cảng hàng không đến cuối cùng của chuyến bay, được xác định bằng một số hiệu chuyến bay, theo công bố của Cục Hàng không Việt Nam theo quy định về giá vận chuyển hàng không nội địa.

Đối với chuyến bay quốc tế, độ dài đường bay là khoảng cách giữa cảng hàng không xuất phát và cảng hàng không đến cuối cùng của chuyến bay, được xác định bằng một số hiệu chuyến bay theo độ dài đường tròn lớn của trái đất. Đây cũng là cơ sở để thực hiện bồi thường trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy, hành khách bị từ chối vận chuyển.

Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm chuyến bay dự kiến khởi hành (trường hợp chuyến bay bị hủy sau 15 giờ của ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay) hoặc khởi hành thực tế (trường hợp chuyến bay có hành khách bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị chậm trên 4 giờ) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cảng vụ hàng không, hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo đến Cảng vụ hàng không việc bồi thường ứng trước không hoàn lại của các chuyến bay.

Hãng bay cũng có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại của hành khách về các trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị chậm hoặc bị hủy trong trường hợp hành khách không nhận được khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại hoặc mức bồi thường ứng trước không hoàn lại chưa phù hợp quy định.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của hành khách, hãng hàng không có nghĩa vụ trả lời về việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định.

