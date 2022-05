Đề xuất hỗ trợ 3,7 triệu đồng mỗi giáo viên mầm non, tiểu học tư thục

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục, trong đó khối mầm non được xem là nặng nề nhất.

Có khoảng 103.896 giáo viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Riêng bậc mầm non là 101.845 giáo viên.

Theo ước tính, trong 2 năm 2021 - 2022, dịch bệnh đã làm khoảng 4,4 triệu trẻ em bị gián đoạn việc học mầm non. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non đã phải tạm dừng hoạt động. Với đặc thù bậc học mầm non không thể tổ chức dạy học trực tuyến.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết: "Cùng với chính sách về nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, Bộ GD-ĐT cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thêm chính sách hỗ trợ giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách hỗ trợ. Dự kiến mức hỗ trợ này là 3,7 triệu đồng/giáo viên".

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, mầm non là cấp học mở cửa cuối cùng, do đó cần chia sẻ những khó khăn với cấp học này. Nhấn mạnh quan điểm không vì Covid-19 mà ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị các địa phương quan tâm tới hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có thể tính toán tới việc liên thông giữa khối mầm non công lập với khối mầm non ngoài công lập để đảm bảo quyền học tập cho trẻ em.

Trước đó, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định về tín dụng cho các trường mầm non, tiểu học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vay vốn.





Nguồn vốn cho vay tối đa 1.400 tỉ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định này, có hơn 3.200 trường mầm non, tiểu học và hơn 12.300 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được vay vốn 36 tháng với mức lãi suất chỉ 3,3%/năm. Đây là mức lãi suất ưu đãi cao nhất đối với các tổ chức đang vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục được vay tối đa 80 triệu đồng; mức này tối đa 200 triệu đồng đối với trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

Trong đó, với mức vay dưới 100 triệu đồng không yêu cầu tài sản đảm bảo. Với mức vay từ 100 đến 200 triệu đồng, các cơ sở giáo dục cần có tài sản đảm bảo. Thủ tục vay vốn đơn giản, UBND cấp xã xác nhận. Khi nhận được hồ sơ từ 5 - 7 ngày sẽ được giải ngân.

Nguồn vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.