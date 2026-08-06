Đề xuất không áp tỷ lệ khi chuyển xếp hạng giáo viên

Theo Bộ GD-ĐT, dự thảo được xây dựng xuất phát từ thực tiễn triển khai các quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ; yêu cầu triển khai việc xếp bậc nghề nghiệp về vị trí việc làm viên chức;

Đồng thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua về việc bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhà giáo trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương và chuyển đổi sang bậc nghề nghiệp.

Bộ GD-ĐT dự kiến sửa quy định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên (ảnh minh hoạ) ẢNH: TUẤN MINH

Dự thảo tập trung điều chỉnh 3 nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, chuẩn hóa hạng chức danh và mã số đối với giáo viên cùng đảm nhiệm một vị trí việc làm.

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định việc bổ nhiệm chức danh và áp dụng mã số đối với các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo hoặc đạt trình độ chuẩn đào tạo nhưng thấp hơn yêu cầu thông thường đối với cấp học, ở một số môn đặc thù như tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật, tiếng dân tộc thiểu số (được quy định tại Nghị định số 93/2026/NĐ-CP) được áp dụng như đối với giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Quy định này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về xếp lương đối với giáo viên có trình độ cao đẳng được tuyển dụng để giảng dạy các môn học đặc thù; bảo đảm thống nhất giữa quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chức danh nhà giáo và chế độ tiền lương; khắc phục tình trạng một số địa phương vận dụng cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp (của việc thăng hạng) để hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng theo quy định mới

Thứ hai, bổ sung hướng dẫn chi tiết đối với các trường hợp phải bổ nhiệm lại, dự kiến hai phương án thực hiện bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lại lương. Mỗi phương án nêu rõ từng đối tượng áp dụng, điều kiện và nguyên tắc cụ thể.

Theo Bộ GD-ĐT, việc bổ sung quy định này giúp kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương ở giai đoạn trước do lịch sử để lại, bảo đảm thực hiện công bằng trong chế độ, chính sách giữa giáo viên được tuyển dụng ở các thời điểm khác nhau và thống nhất việc triển khai trên phạm vi cả nước.

Không áp tỷ lệ khi chuyển xếp chức danh nghề nghiệp

Thứ ba, dự thảo thông tư khắc phục tình trạng hạn chế số lượng giáo viên được chuyển xếp từ hạng cũ sang hạng tương ứng, không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp. Trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành, các trường hợp giáo viên do căn cứ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp mà phải bổ nhiệm vào hạng thấp hơn thì được bổ nhiệm lại vào hạng đã giữ kể từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành. Những trường hợp này được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả.

Bộ GD-ĐT lý giải, do việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên sang chức danh nghề nghiệp tương ứng (theo quy định của từng thời kỳ - PV) không phải là thăng hạng chức danh nghề nghiệp nên không cần căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế một số địa phương đã căn cứ tỷ lệ hạng chức danh nghề nghiệp sau này để hạn chế số lượng giáo viên được bổ nhiệm từ hạng II cũ sang hạng II mới, đặc biệt đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Vì vậy, bảo đảm việc chuyển xếp được thực hiện đúng bản chất của quá trình chuyển xếp tương ứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện thời gian qua.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo TẠI ĐÂY.