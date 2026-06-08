Đề xuất không bổ nhiệm bà La Bích Ly làm Giám đốc Trạm Y tế Sông Đốc

Tối 8.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã báo cáo kết quả cuộc họp giải quyết một số khó khăn liên quan đến công tác nhân sự của Trạm Y tế xã Sông Đốc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Trạm Y tế xã Sông Đốc hiện có 3 phó giám đốc nhưng vẫn khuyết chức danh giám đốc. Hiện UBND xã Sông Đốc chưa thể kiện toàn chức danh giám đốc Trạm Y tế xã Sông Đốc do còn vướng một số khó khăn liên quan đến khiếu nại, tố cáo và nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết.

Trạm Y tế Sông Đốc vẫn chưa bổ nhiệm được giám đốc ẢNH: G.B

Trước đó, địa phương này từng dự kiến bổ nhiệm bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc thuộc Trung tâm Y tế khu vực Trần Văn Thời giữ chức Giám đốc Trạm Y tế xã Sông Đốc. Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chức năng xác định bà Ly đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo Quyết định số 143/QĐ-TTYT ngày 9.10.2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Trần Văn Thời và được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

UBND xã Sông Đốc cho rằng việc chưa thể kiện toàn chức danh giám đốc ảnh hưởng lớn đến hoạt động khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; đồng thời kiến nghị Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau sớm có hướng dẫn để địa phương kiện toàn nhân sự theo quy định.

Ngoài ra với trường hợp bà La Bích Ly, sinh ngày 13.2.1970, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho rằng, theo quy định hiện hành, bà Ly sẽ đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1.7.2027. Do đó, bà Ly chưa bảo đảm điều kiện để xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trạm Y tế xã Sông Đốc vì không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi khi bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

Trên cơ sở các ý kiến Sở Nội vụ, kiến nghị của UBND xã Sông Đốc, Sở Y tế Cà Mau đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất xác định bà La Bích Ly không đủ điều kiện để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trạm Y tế xã Sông Đốc do không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi khi bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

Sở Y tế Cà Mau cũng đề nghị Đảng ủy và UBND xã Sông Đốc rà soát, kiện toàn nhân sự Trạm Y tế xã Sông Đốc theo thẩm quyền. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế và Sở Nội vụ để xem xét, giải quyết theo quy định.

Như Thanh Niên thông tin trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận xác minh tố cáo đối với bà La Bích Ly, khẳng định toàn bộ các nội dung phản ánh đều đúng.

Theo kết luận, bà Ly hưởng phụ cấp thường trực hàng tháng nhưng không trực thường xuyên tại đơn vị, ban đêm ngủ tại nhà và chỉ trực lãnh đạo theo hình thức bán trú, song vẫn thanh toán tiền phụ cấp, trái quy định.

Bà Ly bị xác định ký giấy chuyển viện trước để phục vụ chuyển tuyến nhưng không tổ chức hội chẩn; tổ xác minh thu thập được giấy chuyển viện đã ký, đóng dấu nhưng chưa có nội dung, được xác định là ký giấy chuyển viện "trắng".

Kết luận thanh tra còn nêu rõ, từ ngày 21 đến 24.4.2023, bà Ly đi du lịch Côn Đảo nhưng vẫn được bố trí lịch trực và nhận tiền công trực vào các ngày 22 và 24.4, dù chưa được duyệt nghỉ phép. Ngoài ra, bà Ly tự ý cho một viên chức Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc là con gái của mình nghỉ phép 15 ngày để đi thực hành cuối khóa, vượt thẩm quyền theo quy chế làm việc...

Từ kết quả trên, Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với bà La Bích Ly, nguyên Trưởng phòng khám đa khoa Sông Đốc do vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ và điều hành đơn vị.



