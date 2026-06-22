Đề xuất mua bán vàng từ 20 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo sửa đổi nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất khi mua bán vàng từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên thì phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ẢNH: T.N

Theo quy định hiện hành, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi theo hướng việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán.

Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác.

Riêng việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng, dự thảo nhấn mạnh "phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng".

Ngưỡng 20 triệu đã phù hợp chưa?

Góp ý về dự thảo, Bộ KH-CN đề nghị cân nhắc mức giá trị giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt cho phù hợp với mặt bằng giá vàng và thực tiễn giao dịch hiện nay.

Cơ quan này cũng đề nghị nghiên cứu trường hợp ngoại lệ vì lý do khách quan chưa thể thực hiện ngay giao dịch bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để không làm gián đoạn giao dịch hợp pháp của người dân.

Phản hồi nội dung trên, Ngân hàng Nhà nước cho biết ngưỡng 20 triệu đồng kế thừa theo quy định hiện hành. Ngưỡng này đã được rà soát, đánh giá trên nhiều phương diện, bao gồm thực tiễn giao dịch trên thị trường vàng, mặt bằng giá vàng, yêu cầu quản lý và khả năng đáp ứng của hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc tiếp tục quy định ngưỡng 20 triệu đồng nhằm bảo đảm tính ổn định, nhất quán của chính sách, tránh gây xáo trộn trong tổ chức thực hiện.

Đối với đề nghị về trường hợp ngoại lệ, cơ quan soạn thảo cho hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay đã được triển khai rộng khắp, cơ bản đáp ứng nhu cầu thanh toán hợp pháp của người dân.

Vì thế, nếu bổ sung hướng dẫn trường hợp ngoại lệ có thể tạo ra kẽ hở trong tổ chức thực hiện, làm giảm hiệu quả của chính sách và gây khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát.