Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đề xuất phạt cơ sở bánh mì hơn 80 triệu đồng sau vụ 38 người ngộ độc

Trung Chuyên
Trung Chuyên
12/08/2025 15:42 GMT+7

UBND xã M'Đrắk (Đắk Lắk) đề xuất xử phạt 80,5 triệu đồng đối với một cơ sở bán bánh mì tại xã này do vi phạm về an toàn thực phẩm khiến 38 người ăn bánh mì bị ngộ độc, phải nhập viện.

Ngày 12.8, tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã nhận được văn bản của UBND xã M'Đrắk về đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở bán bánh mì của bà Lương Thị Kim Thắm tại tổ dân phố 7, xã M'Đrắk (H.M'Đrắk, Đắk Lắk cũ), liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 38 người nhập viện.

Theo văn bản này, UBND xã M'Đrắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định xử phạt với mức 80,5 triệu đồng đối với cơ sở của bà Lương Thị Kim Thắm.

- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin về việc xử lý cơ sở bán bánh mì khiến hàng chục người ngộ độc thực phẩm

ẢNH: C.T.V

UBND xã M'Đrắk cho rằng cơ sở bán bánh mì của bà Thắm có 2 hành vi vi phạm: không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay; và chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng để sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, UBND xã M'Đrắk cũng đề xuất cơ sở vi phạm có biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 18 - 21.7, Trung tâm Y tế M'Đrắk tiếp nhận 64 trường hợp bệnh nhân có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy; trong đó, 38 trường hợp khai đã ăn bánh mì tại cơ sở của bà Thắm.

- Ảnh 2.

Có 38 người ở xã M'Đrắk (Đắk Lắk) nhập viện sau khi ăn bánh mì hồi tháng 7

ẢNH: T.X

Trung tâm Y tế M'Đrắk đã tham mưu UBND xã M'Đrắk thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh bánh mì này.

Qua kiểm tra cho thấy cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ, hợp đồng về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu hàng hóa thực phẩm để chế biến kinh doanh; chưa xuất trình giấy khám sức khỏe đối với người trực tiếp tham gia kinh doanh, dịch vụ.

Tại thời điểm kiểm tra, người chế biến bánh mì khi bán hàng không mang bao tay.

Tin liên quan

Đắk Lắk: 38 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã M'Đrắk

Đắk Lắk: 38 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại xã M'Đrắk

Trong 64 trường hợp người dân nhập viện gặp vấn đề về tiêu hóa thì có đến 38 người liên quan đến việc ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã M'Đrắk (Đắk Lắk).

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc ngộ độc thực phẩm Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận