Đề xuất phạt cơ sở bánh mì hơn 80 triệu đồng sau vụ 38 người ngộ độc

Ngày 12.8, tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã nhận được văn bản của UBND xã M'Đrắk về đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở bán bánh mì của bà Lương Thị Kim Thắm tại tổ dân phố 7, xã M'Đrắk (H.M'Đrắk, Đắk Lắk cũ), liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 38 người nhập viện.

Theo văn bản này, UBND xã M'Đrắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, quyết định xử phạt với mức 80,5 triệu đồng đối với cơ sở của bà Lương Thị Kim Thắm.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, thông tin về việc xử lý cơ sở bán bánh mì khiến hàng chục người ngộ độc thực phẩm ẢNH: C.T.V

UBND xã M'Đrắk cho rằng cơ sở bán bánh mì của bà Thắm có 2 hành vi vi phạm: không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, thức ăn ngay; và chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng để sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, UBND xã M'Đrắk cũng đề xuất cơ sở vi phạm có biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 18 - 21.7, Trung tâm Y tế M'Đrắk tiếp nhận 64 trường hợp bệnh nhân có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy; trong đó, 38 trường hợp khai đã ăn bánh mì tại cơ sở của bà Thắm.

Có 38 người ở xã M'Đrắk (Đắk Lắk) nhập viện sau khi ăn bánh mì hồi tháng 7 ẢNH: T.X

Trung tâm Y tế M'Đrắk đã tham mưu UBND xã M'Đrắk thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh bánh mì này.

Qua kiểm tra cho thấy cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ, hợp đồng về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu hàng hóa thực phẩm để chế biến kinh doanh; chưa xuất trình giấy khám sức khỏe đối với người trực tiếp tham gia kinh doanh, dịch vụ.

Tại thời điểm kiểm tra, người chế biến bánh mì khi bán hàng không mang bao tay.