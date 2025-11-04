Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất tạm dừng dự án Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông

Lâm Viên
Lâm Viên
04/11/2025 12:09 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất tạm dừng dự án Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông nhằm tránh lãng phí đầu tư công sau khi sáp nhập Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng.

Ngày 4.11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh xem xét tạm dừng thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông (trên địa bàn TP.Gia Nghĩa cũ), nhằm tránh lãng phí đầu tư công.

Đề xuất dừng thực hiện dự án Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông - Ảnh 1.

Nhà thi đấu thể thao Đắk Nông hiện nay

ẢNH: L.V.

Theo đó, dự án có mức đầu tư 160 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách T.Ư, thời gian triển khai từ năm 2022 - 2025, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban QLDA ĐTXD 3). Nhà thi đấu đa năng thuộc khu liên hợp thể dục thể thao Đắk Nông với tổng diện tích gần 38 ha đất dự kiến xây dựng, nhưng đang vướng mắc chồng lấn quy hoạch khoáng sản và quy hoạch đô thị. Cụ thể, có khoảng 21 ha/38 ha nằm trong ranh giới khép góc của mỏ bô xít Đắk Nia và hơn 10 ha thuộc quy hoạch đất cây xanh - công viên sinh thái chưa chuyển đổi mục đích sử dụng

Một vướng mắc khác, ngày 26.6.2025, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Gia Nghĩa tại Quyết định số 929/QĐ-UBND, nhưng không cập nhật nội dung điều chỉnh 10 ha đất ven suối thuộc Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông từ đất cây xanh sang đất thương mại dịch vụ.

Đến nay, dự án đã được bố trí hơn 1,1 tỉ đồng và giải ngân được hơn 0,5 tỉ đồng. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận việc tạm dừng dự án và quyết toán các chi phí đã thực hiện.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, việc tạm dừng dự án Nhà thi đấu đa năng Đắk Nông là cần thiết nhằm tránh lãng phí đầu tư công, trong bối cảnh cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính, từ đầu tháng 7.2025 sáp nhập Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng thành tỉnh Lâm Đồng.

