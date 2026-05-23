Đề xuất tăng gấp đôi tiền lương và phụ cấp cho VĐV, HLV trong ngành quân đội

Dự thảo thông tư gồm 5 chương 22 điều, quy định về chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao quân đội tham gia tập trung tập huấn, thi đấu; chế độ dinh dưỡng đặc thù trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu... Áp dụng cho các đối tượng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), lực lượng y tế (bác sĩ, kỹ thuật y) đội thể thao trong quân đội (bao gồm đội tuyển bắn súng quân dụng quân đội); các đối tượng tham gia giải thi đấu thể thao trong quân đội.

Dự thảo thông tư sửa đổi chế độ tiền lương, tiền làm thêm giờ trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu của các đối tượng trên và chi kinh phí hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao so với quy định tại Thông tư số 167/2020/TT-BQP, Thông tư số 21/2021/TT-BQP và Thông tư số 46/2023/TT-BQP để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP và Thông tư số 117/2025/TT.

Tăng gấp đôi tiền lương, hỗ trợ

Cụ thể, HLV, VĐV tuyến 1 (tương đương với HLV, VĐV đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố): mức tiền lương, tiền hỗ trợ tăng từ 215.000 đồng/người/ngày lên 430.000 đồng/người/ngày đối với HLV và từ 180.000 đồng/người/ngày lên 360.000 đồng/người/ngày đối với VĐV.

HLV, VĐV tuyến 2 (tương đương với HLV, VĐV đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố): mức tiền lương, tiền hỗ trợ tăng từ 180.000 đồng/người/ngày lên 360.000 đồng/người/ngày đối với HLV và từ 75.000 đồng/người/ngày lên 150.000 đồng/người/ngày đối với VĐV.

HLV, VĐV tuyến 3 (tương đương với HLV, VĐV đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố): mức tiền lương, tiền hỗ trợ tăng từ 180.000 đồng/người/ngày lên 360.000 đồng/người/ngày đối với HLV và từ 55.000 đồng/người/ngày lên 110.000 đồng/người/ngày đối với VĐV.

Chế độ đối với HLV, VĐV, lực lượng y tế (kỹ thuật y) là hạ sĩ quan, binh sĩ được điều chỉnh để phù hợp với quy định của Nghị định số 349/2025/NĐ-CP. Theo đó, trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, hạ sĩ quan, binh sĩ là thành viên đội thể thao quân đội được hưởng chế độ vượt giờ làm, phụ cấp quân hàm và các phụ cấp khác theo quy định.

VĐV nữ, HLV nữ là thành viên đội thể thao quân đội trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lý của phụ nữ 1,1 triệu đồng/người/tháng.

Chế độ dinh dưỡng cho VĐV tăng vọt

Về chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu các giải thi đấu thể thao trong nước được quy định theo 5 mức.

Mức 1, tiền ăn trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 240.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày; tiền ăn trong thời gian thi đấu tăng từ 320.000 đồng/người/ngày lên 400.000 đồng/người/ngày; tiền thực phẩm chức năng trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 48.000 đồng/người/ngày lên 60.000 đồng/người/ngày; tiền thực phẩm chức năng trong thời gian tập trung thi đấu tăng từ 64.000 đồng/người/ngày lên 80.000 đồng/người/ngày.

Mức 2, tiền ăn trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 200.000 đồng/người/ngày lên 250.000 đồng/người/ngày; tiền ăn trong thời gian thi đấu tăng từ 240.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày; các chế độ khác tăng tương ứng.

Mức 3, tiền ăn trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 140.000 đồng/người/ngày lên 190.000 đồng/người/ngày; tiền ăn trong thời gian thi đấu tăng từ 200.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày; chi phí khác tăng tương ứng.

Mức 4, tiền ăn trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 90.000 đồng/người/ngày lên 120.000 đồng/người/ngày; tiền ăn trong thời gian thi đấu tăng từ 130.000 đồng/người/ngày lên 150.000 đồng/người/ngày.

Mức 5, tiền ăn trong thời gian tập trung tập huấn tăng từ 480.000 đồng/người/ngày lên 600.000 đồng/người/ngày.

Mức bồi dưỡng đối với người tập tham gia đồng diễn, diễu hành xếp hình, xếp chữ trong thời gian tập luyện tăng từ 30.000 đồng/người/buổi 80.000 đồng/người/buổi; tổng duyệt (tối đa 2 buổi) tăng từ 40.000 đồng/người/buổi lên 120.000 đồng/người/buổi; diễn chính thức tăng từ 70.000 đồng/người/buổi lên 195.000 đồng/người/buổi; giáo viên quản lý, hướng dẫn tăng từ 60.000 đồng/người/buổi lên 170.000 đồng/người/buổi.

Theo dự thảo thông tư, dự toán ngân sách tăng thêm trong năm 2026 (dự kiến áp dụng từ tháng 7.2026) là hơn 43,1 tỉ đồng.