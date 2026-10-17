DeepSeek của Trung Quốc liên tục gặp sự cố sau khi hợp tác với Huawei

Ngày 15.10, người dùng DeepSeek ở Trung Quốc cho biết nền tảng AI này bất ngờ gặp sự cố "Máy chủ tạm thời không khả dụng". Theo SCMP, chatbot DeepSeek và dịch vụ API của mô hình V4 Pro và V4.1 Flash đã bị sập, ảnh hưởng đến người dùng trên toàn cầu. Phải mất gần 5 tiếng sự cố mới được xử lý.

Sau đó, DeepSeek xác nhận vấn đề và xin lỗi người dùng. Công ty cho biết sẽ hoàn trả chi phí sử dụng dịch vụ cho người dùng trong tuần bị ảnh hưởng. Trong thông báo, DeepSeek nói đang xem xét và loại bỏ các yếu tố phụ thuộc nhằm hạn chế sự cố tương tự tái diễn.

DeepSeek liên tục gặp sự cố

DeepSeek là startup AI hàng đầu Trung Quốc. Gần đây, công ty đang đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Nvidia bằng cách tăng cường hợp tác với Huawei. Tuy nhiên, việc nền tảng liên tục gặp sự cố làm dấy lên nhiều lo ngại.

Theo Chosun, chỉ trong nửa đầu tháng 10, DeepSeek đã 5 lần gặp sự cố, trung bình cứ ba ngày một lần người dùng nền tảng AI này bị gián đoạn. Tháng trước, DeepSeek cũng gặp 8 sự cố. Từ đầu năm đến nay, AI này đã có 44 lần bị lỗi dịch vụ.

Ứng dụng DeepSeek trên smartphone ẢNH: KHƯƠNG NHA

Công ty không tiết lộ nguyên nhân cụ thể. Chosun dẫn lời ông Huang Lichong, chủ tịch Huisheng Global Capital, cho biết: "Sự cố gián đoạn dịch vụ có thể xảy ra nếu lưu lượng truy cập của người dùng tập trung vào một số thời điểm nhất định". Điều quan trọng là ngay cả khi có đủ tài nguyên tính toán, nếu yêu cầu của người dùng không được phân phối hợp lý, việc gián đoạn dịch vụ vẫn có thể xảy ra.

Theo Caixin, các sự cố tạm ngừng dịch vụ của công ty AI quy mô lớn thường do thiếu tài nguyên tính toán.

Nỗ lực giảm phụ thuộc vào Nvidia

Gần đây, DeepSeek đang đẩy nhanh các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho cơ sở hạ tầng AI. Đặc biệt, công ty tăng cường hợp tác với Huawei để giảm sự phụ thuộc vào chip Nvidia. Ngày 30.9, DeepSeek công bố mã nguồn mở một số thành phần phần mềm được tối ưu hóa cho nền tảng Ascend của Huawei. Hai bên cũng đang phát triển một hệ thống tích hợp 128 chip AI Ascend 950 thế hệ tiếp theo.

DeepSeek đang huy động vốn quy mô lớn để mở rộng tài nguyên điện toán và phát triển các mô hình AI. Với nhu cầu đầu tư tăng mạnh, công ty được cho là đã tăng gấp đôi số tiền dự kiến. DeepSeek có kế hoạch đầu tư xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Ulanqab, Nội Mông, Trung Quốc. Qua đó, công ty đặt mục tiêu bổ sung 1 gigawatt (GW) cơ sở hạ tầng điện toán.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng việc gián đoạn hoạt động liên tục có thể ảnh hưởng đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và định giá công ty trong tương lai. Chosun dẫn lời ông Yang Xin, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Công nghiệp thuộc Hiệp hội Thương mại Thâm Quyến Qianhai Hồng Kông: "Sự cố này có thể không đủ để ảnh hưởng đến việc huy động vốn đang diễn ra. Đây có thể là nguyên nhân cụ thể dẫn đến các cuộc điều tra của cơ quan quản lý trong quá trình xem xét IPO". Các nhà phân tích lưu ý, nếu sự ổn định của máy chủ không được cải thiện trong thời gian dài, định giá của DeepSeek trên thị trường vốn sẽ bị giảm.