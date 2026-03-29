Đêm gala ‘vui hết nấc’, giải Thanh Niên sinh viên quốc tế kết nối tình bạn Đông Nam Á

Sau lễ khai mạc và 2 trận đấu đầu tiên thuộc bảng A của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, tối 28.3, đơn vị đăng cai giải đấu Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình gặp gỡ và giao lưu để chào đón 6 đội bóng tham gia giải đấu. Đây không chỉ là dịp để các đội bóng gặp gỡ, kết nối và thắt chặt tình hữu nghị mà còn cùng nhau chia sẻ niềm đam mê bóng đá, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và hướng đến một mùa giải sôi động, fair-play và đầy cảm xúc.
Tại đây, các cầu thủ của đội Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), Trường ĐH Quốc gia Singapore, Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã có những giây phút "xõa" hết mình cùng nhau. Sân khấu của buổi tiệc trở nên cực kỳ sôi động, với màn trình diễn văn nghệ của cả 6 đội bóng. Không còn là những tiếng còi của trọng tài, khi âm nhạc vang lên, khoảng cách giữa các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á dường như bị xóa nhòa.
Đại diện các đội bóng dự TNSV quốc tế tặng quà cho ban tổ chức và đơn vị đăng cai giải đấu
ẢNH: DUY ANH
Bình luận (0)