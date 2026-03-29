Đêm gala ‘vui hết nấc’, giải Thanh Niên sinh viên quốc tế kết nối tình bạn Đông Nam Á

Nghi Thạo - Duy Anh
29/03/2026 10:45 GMT+7

Gác lại những trận đấu căng thẳng trên sân cỏ, các cầu thủ của Việt Nam, Lào, Malaysia, Campuchia, Singapore đã có những giây phút thư giãn, cùng khoác vai nhau vui đùa như những người bạn bè thân thiết.

Sau lễ khai mạc và 2 trận đấu đầu tiên thuộc bảng A của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, tối 28.3, đơn vị đăng cai giải đấu Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình gặp gỡ và giao lưu để chào đón 6 đội bóng tham gia giải đấu. Đây không chỉ là dịp để các đội bóng gặp gỡ, kết nối và thắt chặt tình hữu nghị mà còn cùng nhau chia sẻ niềm đam mê bóng đá, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và hướng đến một mùa giải sôi động, fair-play và đầy cảm xúc.

Tại đây, các cầu thủ của đội Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia), Trường ĐH Quốc gia Singapore, Trường ĐH Quốc gia Malaysia đã có những giây phút "xõa" hết mình cùng nhau. Sân khấu của buổi tiệc trở nên cực kỳ sôi động, với màn trình diễn văn nghệ của cả 6 đội bóng. Không còn là những tiếng còi của trọng tài, khi âm nhạc vang lên, khoảng cách giữa các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á dường như bị xóa nhòa.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban Tổ chức TNSV quốc tế 2026 cúp THACO (giữa) tặng quà lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự

ẢNH: DUY ANH

Đại diện đội Trường ĐH Lào tặng quà cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (thứ hai từ phải qua) và TS Quách Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang - đơn vị đăng cai giải đấu (thứ hai từ trái qua)

ẢNH: DUY ANH

Đại diện các đội bóng dự TNSV quốc tế tặng quà cho ban tổ chức và đơn vị đăng cai giải đấu

ẢNH: DUY ANH

Màn trình diễn đầy sôi động của các cầu thủ Trường ĐH Lào

ẢNH: DUY ANH

Tiết mục đặc sắc của các cầu thủ sinh viên Trường ĐH Quốc gia Malaysia

ẢNH: DUY ANH

Các cầu thủ của 6 đội bóng có những giây phút "xõa" hết mình trong buổi giao lưu

ẢNH: DUY ANH

ẢNH: DUY ANH

Tin liên quan

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng

Chủ nhà Trường ĐH Nha Trang ra quân ấn tượng

Trong không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi hàng ngàn CĐV tại sân Trường ĐH Nha Trang, các cầu thủ chủ nhà đã cống hiến màn trình diễn thuyết phục ngày ra quân hôm qua 28.3.

Xuất hiện bàn thắng nhanh kỷ lục tại TNSV quốc tế: Chỉ sau 6 giây

Tiền vệ tài hoa người Hà Tĩnh xuất sắc nhất VCK TNSV THACO cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Malaysia campuchia TNSV quốc tế THACO giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế
