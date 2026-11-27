Tối 27.11, tại quảng trường Giải phóng và Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa đăng, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ.

Tượng Đức Phật được cung nghinh từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang về quảng trường Giải Phóng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lễ cầu siêu được diễn ra trang nghiêm và linh thiêng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự điều hành của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Các tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức cung nghinh Đức Phật từ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (xã Triệu Phong) đến quảng trường Giải Phóng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các tăng ni, phật tử và người dân, du khách đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ.

Các tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đông đảo cán bộ lãnh đạo, người dân và du khách đến dự buổi lễ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tiếp đến, các đại biểu và người dân cùng tiến về bến thả hoa. Dù trời mưa lớn, những hoa đăng vẫn được thắp sáng trên tay mỗi người rồi thả trôi xuống dòng sông Thạch Hãn kèm theo đó là những lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Hương Trà (ở tỉnh Thái Nguyên) vượt gần 700 km từ quê vào Quảng Trị để dâng hương và tri ân cho người bác là liệt sĩ yên nghỉ tại Quảng Trị.

Hoa đăng lung linh trên tay của các em học sinh để chuẩn bị thả xuống sông Thạch Hãn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong đêm mưa, những người dân vẫn cố gắng gửi lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi cảm thấy rất vinh dự, may mắn khi đến đây đúng vào dịp tổ chức hoa đăng. Gia đình đã cố gắng thu xếp để hòa mình vào không gian linh thiêng, trang trọng. Cảm xúc của mình không thể nói lên được, dâng trào", chị Trà nói.

Lễ thả hoa đăng và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ là một trong những hoạt động trong Tuần Văn hóa - du lịch Quảng Trị kỳ 1 năm 2026.

Ngày mai (28.11), UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân tại phường Nam Đông Hà.



